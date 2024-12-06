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  4. Kocası Acun Ilıcalı'yı aramış Survivor'ı apar topar terk etmişti! Sahra Işık eşi İdris Aybirdi ile umreye gitti! Tesettürlü hali gündemde

Kocası Acun Ilıcalı'yı aramış Survivor'ı apar topar terk etmişti! Sahra Işık eşi İdris Aybirdi ile umreye gitti! Tesettürlü hali gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.12.2024 14:38
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Survivor'ın en iddialı isimlerinden biri olan Sahra Işık ani bir kararla adadan ayrılmış o dönem özel hayatıyla gündeme gelmişti. Sahra Işık'ın Survivor'ı apar topar terk etme nedeninin ise evliliğinde yaşadığı kriz olarak söylenmişti. Sahra Işık eşi İdris Aybirdi ile umreye gitti. Işık'ın tesettürlü hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kocası Acun Ilıcalı'yı aramış Survivor'ı apar topar terk etmişti! Sahra Işık eşi İdris Aybirdi ile umreye gitti! Tesettürlü hali gündemde

Survivor All Star 2024'i aniden bırakan Sahra Işık özel hayatıyla uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Sahra'nın apar topar adadan İstanbul'a dönmesinin sebebinin Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından Sahra Işık'ın kocası İdris Aybirdi'nin Acun Ilıcalı'yı arayarak eşi ile görüştüğü ve bu görüşmenin ardından Sahra'nın apar topar adaya veda ettiği söylenmişti.

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Evliliklerinde kriz yaşadıkları ve çift terapistine dahi başvurdukları konuşulan ünlü çift zor günleri geride bırakmış İdris Aybirdi, ''Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok'' demişti.

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TESETTÜRLÜ HALİNİ PAYLAŞTI

Sahra Işık ve İdris Aybirdi şimdi de umreye gitti. Tesettürlü hallerini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşan Sahra Işık, Medine'deki karelerine ''Kalbindeki endişeleri yavaşlat. Senin hikayen, seni yaratan tarafından yazıldı. Önündeki hayat arkanda bıraktığın zorluklardan daha güzel. O senin en derin düşüncelerinin, endişelerinin farkında. Kalbinden geçen söyleyemediğin her şeyi biliyor. Bil ki seni böyle yüklü bırakmayacak. Kim Allah’a yöneldi de dünyası çiçek açmadı.'' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Sahra Işık
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