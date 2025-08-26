Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kocası boğuldu, anne 4 yaşındaki çocuğunu göle attı! "Tanrı bizimle konuşuyor"

ABD'de Tanrı tarafından sınandığına inanan bir anne, kocasının göle atlayıp boğulmasının ardından 4 yaşındaki çocuğunu da göle atıp ölümüne sebep oldu. Yetkililer, diğer çocuklarını da öldürmek üzere olan anneyi yakaladı.

Kocası boğuldu, anne 4 yaşındaki çocuğunu göle attı! "Tanrı bizimle konuşuyor"

Tanrı'nın kendileriyle konuştuğuna inanan ABD'nin Ohio eyaletinde adı açıklanmayan 40 yaşındaki bir anne ve 45 yaşındaki kocası Marcus J. Miller, 4 yaşındaki çocuklarının boğulmasına neden oldu.

Kocası boğuldu, anne 4 yaşındaki çocuğunu göle attı! "Tanrı bizimle konuşuyor" 1

Aile kamp yapmak için gittikleri Atwood Gölü'nde cumartesi günü sabah saatlerinde iskeleden suya atladılar. Bir görgü tanığının anlattığına göre çift ilk dalışlarından sonra kamp alanına döndü ancak Miller eşine göle döneceğini söyledi ve saatler sonra cesedi bulundu.

ÇOCUĞUNU GÖLE ATTI

Birkaç saat sonra anne, 4 yaşındaki Vincent Miller'ı golf arabasına bindirerek göl kenarına götürdü. Polise ifade veren kadın oğlunu suya atarak "Tanrı'ya verdiğini" söyledi. Bir süre sonra ise çocuğun da cesedi bulundu.

Kocası boğuldu, anne 4 yaşındaki çocuğunu göle attı! "Tanrı bizimle konuşuyor" 2

Yetkililer, 15 yaşındaki kızı ve 18 yaşındaki ikiz oğullarını da göle götüren anneyi yakaladı. Kadına "ağırlaştırılmış cinayet" suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi isyan etti!Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi isyan etti!
Dükkanına yazı astı, bunu yapana ekmeği bedava veriyor...Dükkanına yazı astı, bunu yapana ekmeği bedava veriyor...

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! O öğrenci hayalindeki bölüme yerleşti

Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! O öğrenci hayalindeki bölüme yerleşti

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi isyan etti!

Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi isyan etti!

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.