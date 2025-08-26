Kocası boğuldu, anne 4 yaşındaki çocuğunu göle attı! "Tanrı bizimle konuşuyor"

Tanrı'nın kendileriyle konuştuğuna inanan ABD'nin Ohio eyaletinde adı açıklanmayan 40 yaşındaki bir anne ve 45 yaşındaki kocası Marcus J. Miller, 4 yaşındaki çocuklarının boğulmasına neden oldu.

Aile kamp yapmak için gittikleri Atwood Gölü'nde cumartesi günü sabah saatlerinde iskeleden suya atladılar. Bir görgü tanığının anlattığına göre çift ilk dalışlarından sonra kamp alanına döndü ancak Miller eşine göle döneceğini söyledi ve saatler sonra cesedi bulundu.

ÇOCUĞUNU GÖLE ATTI

Birkaç saat sonra anne, 4 yaşındaki Vincent Miller'ı golf arabasına bindirerek göl kenarına götürdü. Polise ifade veren kadın oğlunu suya atarak "Tanrı'ya verdiğini" söyledi. Bir süre sonra ise çocuğun da cesedi bulundu.

Yetkililer, 15 yaşındaki kızı ve 18 yaşındaki ikiz oğullarını da göle götüren anneyi yakaladı. Kadına "ağırlaştırılmış cinayet" suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.