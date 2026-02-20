Ramazan’da en uzun orucu hangi ülke tutacak? Bu ülkede süre 15 saati aşıyor

2026’da Ramazan’ın Şubat–Mart aylarına denk gelmesi nedeniyle özellikle kuzey ve güney yarım küredeki farklı enlem bölgelerinde oruç saatleri büyük çeşitlilik gösterecek.

DÜNYADA EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULUYOR?

2026 Ramazan’ında güneş ışığının en uzun süre görüldüğü güney yarım kürede yaşayanlar daha uzun oruç tutacaklar. Özellikle Şili’nin Puerto Williams gibi konumlarda gün doğumu ile gün batımı arasındaki süre yaklaşık 14,5 saate kadar ulaşabilir. Bu da yılın ilk günlerinde tutulacak en uzun oruçlardan biri anlamına geliyor.

Ayrıca bazı bölgelerde (örneğin Yeni Zelanda) ilk günlerde 14 saate yakın sürelerle devam eden oruç görülürken, Kuzey Yarımküre’de (Kuzey Avrupa gibi) günler daha kısa olduğu için oruç süreleri nispeten daha düşük olacak.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yaşayanlar ise Ramazan’ın ilk günlerinde yaklaşık 13 saat 15 dakika oruç tutacak.

Türkiye’de 2026’da Ramazan ayı boyunca ortalama 12 ila 13 saat civarında oruç tutulacak. Örneğin İstanbul’da ilk gün imsak ile iftar arasındaki süre yaklaşık 12 saat 27 dakika iken Ramazan’ın son gününe doğru bu süre 13 saat 43 dakikaya çıkacak.

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ EN UZUN ORUÇ İZLANDA VE GRÖNLAND'DA

Ramazanın muhtemel son günü 19 Mart'ta oruç tutma süreleri, ayın başlangıcına göre değişkenlik gösterecek.

Hesaplamalara göre, ramazanın son gününde İzlanda'nın Reykjavik kenti ile Grönland'ın Nuuk kentinde 15 saat 3 dakika ile en uzun orucun tutulacağı öngörülüyor.

Ramazanın başında 15 saat 22 dakika ile en uzun orucun tutulacağı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde ise bu süre 2 saate yakın kısalarak 13 saat 46 dakika olacak.