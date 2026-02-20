Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Ramazan’da en uzun orucu hangi ülke tutacak? Bu ülkede süre 15 saati aşıyor

Ramazan ayında oruç süreleri, dünyanın güneş etrafındaki konumu ve yaşanılan coğrafyanın ekvatora olan uzaklığına göre her yıl değişiklik gösterir. Bu sene ise dünya genelindeki Müslümanlar günde yaklaşık 12 ila 15 saat oruç tutacak.

Ramazan’da en uzun orucu hangi ülke tutacak? Bu ülkede süre 15 saati aşıyor
Gökçen Kökden

2026’da Ramazan’ın Şubat–Mart aylarına denk gelmesi nedeniyle özellikle kuzey ve güney yarım küredeki farklı enlem bölgelerinde oruç saatleri büyük çeşitlilik gösterecek.

DÜNYADA EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULUYOR?

Ramazan’da en uzun orucu hangi ülke tutacak? Bu ülkede süre 15 saati aşıyor 1

2026 Ramazan’ında güneş ışığının en uzun süre görüldüğü güney yarım kürede yaşayanlar daha uzun oruç tutacaklar. Özellikle Şili’nin Puerto Williams gibi konumlarda gün doğumu ile gün batımı arasındaki süre yaklaşık 14,5 saate kadar ulaşabilir. Bu da yılın ilk günlerinde tutulacak en uzun oruçlardan biri anlamına geliyor.

Ayrıca bazı bölgelerde (örneğin Yeni Zelanda) ilk günlerde 14 saate yakın sürelerle devam eden oruç görülürken, Kuzey Yarımküre’de (Kuzey Avrupa gibi) günler daha kısa olduğu için oruç süreleri nispeten daha düşük olacak.

Ramazan’da en uzun orucu hangi ülke tutacak? Bu ülkede süre 15 saati aşıyor 2

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yaşayanlar ise Ramazan’ın ilk günlerinde yaklaşık 13 saat 15 dakika oruç tutacak.

Türkiye’de 2026’da Ramazan ayı boyunca ortalama 12 ila 13 saat civarında oruç tutulacak. Örneğin İstanbul’da ilk gün imsak ile iftar arasındaki süre yaklaşık 12 saat 27 dakika iken Ramazan’ın son gününe doğru bu süre 13 saat 43 dakikaya çıkacak.

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ EN UZUN ORUÇ İZLANDA VE GRÖNLAND'DA

Ramazan’da en uzun orucu hangi ülke tutacak? Bu ülkede süre 15 saati aşıyor 3

Ramazanın muhtemel son günü 19 Mart'ta oruç tutma süreleri, ayın başlangıcına göre değişkenlik gösterecek.

Hesaplamalara göre, ramazanın son gününde İzlanda'nın Reykjavik kenti ile Grönland'ın Nuuk kentinde 15 saat 3 dakika ile en uzun orucun tutulacağı öngörülüyor.

Ramazanın başında 15 saat 22 dakika ile en uzun orucun tutulacağı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde ise bu süre 2 saate yakın kısalarak 13 saat 46 dakika olacak.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fille kendini kıyaslayıp diyete girdi: Tam 58 kilo verdi!Fille kendini kıyaslayıp diyete girdi: Tam 58 kilo verdi!
Canlı yayına alkollü çıktı! Skandallar peş peşe geldi!Canlı yayına alkollü çıktı! Skandallar peş peşe geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.