Kocası tarafından darp edildiği iddiası vardı! Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 11 milyonluk hediye

Eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları bir süredir gündemde. Görgü tanığının iddialarına rağmen Şallı yaşananları kabul etmiyordu. Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ile görüntülendi.

Ebru Şallı, muhabirlerin "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim" dedi.

Uğur Akkuş 'un karısı Şallı'ya 11 milyon değerinde bir otomobil aldığı da ortaya çıktı. Tv100 haberine göre; Uğur Akkuş "Yeni aracınızı Ebru hanıma barışma hediye olarak mı aldınız?" sorusuna "Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam" şekilde karşılık verdi.



