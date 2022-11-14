Çağla Şıkel gençlik fotoğrafını paylaştı! Arzum Onan'dan Azra Akın'a ünlüler yorum yağdırdı

Emre Altuğ ile evliliğinden 2 oğlu olan Çağla Şıkel yıllara meydan okuyor. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan model, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel gençlik fotoğraflarını paylaştı.

43 yaşındaki model 'Zeytin Çağla' notuyla yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Enis Arıkan, Arzum Onan ve Azra Akın gibi isimler fotoğrafa kalp emojisi yağdırdı.

Model Akın arkadaşına "Bu haline de bayılıyorum" dedi.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü modelin eski halini gören takipçileri de "Hiç değişmiyorsun" yorumlarında bulundu.



