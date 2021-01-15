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Kocasinan’ın kentsel dönüşümüyle 336 aile, yeni evlerinin heyecanını canlı yayınla yaşayacak

15.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pandemi nedeniyle Yunus Emre dönüşüm konutlarının 1.Etabı, kura çekiminin yapılacağı salona herhangi bir hak sahibinin alınmayacağını belirterek, kura çekimi belediyenin sosyal medya hesaplarından ve Kayseri’nin yerel televizyon kanallarından canlı olarak izlenebileceğini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pandemi nedeniyle Yunus Emre dönüşüm konutlarının 1.Etabı, kura çekiminin yapılacağı salona herhangi bir hak sahibinin alınmayacağını belirterek, kura çekimi belediyenin sosyal medya hesaplarından ve Kayseri’nin yerel televizyon kanallarından canlı olarak izlenebileceğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Yunus Emre dönüşüm konutlarının 1. Etabı, 16 Ocak Cumartesi Günü saat 13:00’te noter huzurunda gerçekleşecek olan kura çekimiyle 336 aile canlı yayınla yeni yuvalarına kavuşacaklarını söyledi.
Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yunus Emre dönüşüm konutlarının 1. Etabı, 16 Ocak Cumartesi Günü saat 13:00’te noter huzurunda gerçekleşecek olan kura çekimiyle 336 aile belediyenin sosyal medya hesaplarından ve Kayseri’mizin yerel televizyon kanallarından canlı yayınla yeni yuvalarına kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın evleri hayırlı uğurlu olsun. Aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum. Özellikle belirtmek istiyorum ki Yunus Emre Mahallesi’nden başlayan bu dönüşüm Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi’ni de içine alarak bütün bölgeyi kapsayacak şekilde devam edecek. Kocasinan’ımızın içerisindeki mahallelerimizi, çağdaş normlarda, güzel konutlarla, çevre düzenlemelerini yaparak, yol, park vs. ihtiyaçlarını gidererek, Kocasinan’a yakışır hale getireceğiz. Dönüşümle birlikte hem Kocasinan’ın çehresi değişiyor hem de bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza, şehrimize yakışır bir Kocasinan inşa ediyoruz. Bu noktada kentsel dönüşüm olmazsa olmazımızdır. Kocasinan Bölgesi içerisinde, buna benzer mahallelerimizde de değişim dönüşümü hızlıca devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini ‘Yeni Kocasinan’a hazırlamak ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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