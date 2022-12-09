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Kocasının Yasmin Erbil ile birlikte olduğunu iddia etmişti! Fenomen Cansu Nur Çufalı bu sefer de eşini herkesin önünde dövdü

09.12.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni olan Fenomen Cansu Nur Çufalı sorunlar yaşadığı kocası Yusuf Yosi Özlevi bir mekân çıkışı dövdü. Daha önce eşinin Yasmin Erbil ile birlikte olduğunu iddia eden fenomen, "Sen bana karışamazsın" diyerek boşanmak üzere olduğu eşine çantayla vurmaya başladı.

Kocasının Yasmin Erbil ile birlikte olduğunu iddia etmişti! Fenomen Cansu Nur Çufalı bu sefer de eşini herkesin önünde dövdü

Tekstilci Yusuf Yosi Özlevi, eski manken ve sosyal medya fenomeni eşi Cansu Nur Çufalı’ya 2 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı. Boşanma davaları devam eden ikilinin arasındaki gerilim sürüyor. Çufalı daha önce eşinin kendisini Yasmin Erbil ile aldattığını da söylemiş ve Erbil tarafından iddialar yalanlanmıştı.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Cansu Nur Çufalı bu sefer de remen Özlevi'yi dövdü. Taraflar arasında çekişmeli olarak başlayan boşanma davası devam ederken, 11 Kasım gecesi Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden iş insanı karşısında eşi Cansu Nur'u gördü. Sabah'ın haberine göre; gecenin ilerleyen saatleri olduğu için eşinin yanına giden Özlevi, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi.

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İŞ İNSANI ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre feonmen, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine vurmaya başladı. Taraflar arasındaki kavgayı mekân güvenliği engelledi.

Eşi tarafından darp edilen Yusuf Yosi Özlevi'nin aldığı darbeler sonrası yüzü ile burnunda kanama ve yırtıklar oluştu ve rapor olarak şikayetçi oldu.


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