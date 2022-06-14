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Koceli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

14.06.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koceli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çınarlı Mahallesi Demirkan Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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