Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel filmi ne zaman çekildi? İşte Star TV yayın akışı

Ünlü aktör Gerard Butler'ın başrolde yer aldığı Kod Adı: Angel filmi Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh’un oturduğu film, aksiyon, macera ve suç filmi sevenlerin odağında yer alıyor. Kod Adı: Angel film konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Star TV'de yayınlanan Kod Adı: Angel film konusu ve oyuncuları...
Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir.
Gerard Butler
Frederick Schmidt
Danny Huston
Rocci Williams
07:00 Erkenci Kuş
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:30 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
22:30 Paris’ten Sevgililerle (Yabancı Sinema)
00:15 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
02:30 Paris’ten Sevgililerle (Yabancı Sinema)
04:10 Kiralık Aşk
05:30 Aramızda Kalsın