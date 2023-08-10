Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel filmi ne zaman çekildi? İşte Star TV yayın akışı

Ünlü aktör Gerard Butler'ın başrolde yer aldığı Kod Adı: Angel filmi Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh’un oturduğu film, aksiyon, macera ve suç filmi sevenlerin odağında yer alıyor. Kod Adı: Angel film konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Star TV'de yayınlanan Kod Adı: Angel film konusu ve oyuncuları...

KOD ADI: ANGEL KONUSU

Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir.

KOD ADI: ANGEL OYUNCULARI

Gerard Butler

Frederick Schmidt

Danny Huston

Rocci Williams

10 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:30 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:30 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

22:30 Paris’ten Sevgililerle (Yabancı Sinema)

00:15 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

02:30 Paris’ten Sevgililerle (Yabancı Sinema)

04:10 Kiralık Aşk

05:30 Aramızda Kalsın

