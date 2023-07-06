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Kod Adı: Angel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel filmi nerede çekildi? Bu akşam Star'da!

06.07.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kod Adı Angel filmi konusu ve oyuncuları ile merak edildi. Bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşacak olan 2019 yılı yapımı filmin Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. Peki, Kod Adı: Angel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel filmi nerede çekildi? Bu akşam Star'da!

Kod Adı: Angel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel filmi nerede çekildi? Bu akşam Star'da!

Kod Adı: Angel filminin başrollerinde Gerard Butler, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü oyuncular yer alıyor. 40 - 80 milyon dolarlık bütçe ile hazırlanan Kod Adı: Angel filmi yayınlandığı dönemde 146 milyon dolar hasılat elde etti. İşte Kod Adı: Ange konusu ve oyuncuları...

KOD ADI: ANGEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır.

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Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

KOD ADI: ANGEL OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler - Mike Banning
Morgan Freeman - President Trumbull
Nick Nolte - Clay Banning
Danny Huston - Wade Jennings
Lance Reddick - David Gentry
Jada Smith - Helen Thompson
Tim Blake Nelson - Vice President Kirby
Michael Landes - Sam Wilcox
Frederick Schmidt - Travis Cole

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Ori Pfeffer - Ajan Murphy
Rocci Boy Williams - Bruno
Mark Arnold - James Haskell
Osi Okerafor - Billy
Erol Mehmet - Ajan Sims
Joseph Millson - Ramirez
Katya Bakat - Cara
Sapir Azulay - Ajan Peterson
Martin Behrman - FBI Ajanı
Haley Bishop - Main Aide
Kerry Shale - Paul Sebring
Mark Rhino Smith - US Marshal Driver
Hadrian Howard - CAT Ajanı
Clayton Adams - Bellhop Nine
Atanas Srebrev - CAT Ajanı
Georgia Goodman - ICU Hemşiresi
Nathan Cooper - CAT Ajanı
Stuart McQuarrie - Doktor Siebertz
Maisie Cobley - Lynne Banning

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
22:30 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
00:00 Aramızda Kalsın
02:00 Kiralık Aşk
04:30 Sefirin Kızı

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