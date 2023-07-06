Kod Adı: Angel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel filmi nerede çekildi? Bu akşam Star'da!

Kod Adı: Angel filminin başrollerinde Gerard Butler, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü oyuncular yer alıyor. 40 - 80 milyon dolarlık bütçe ile hazırlanan Kod Adı: Angel filmi yayınlandığı dönemde 146 milyon dolar hasılat elde etti. İşte Kod Adı: Ange konusu ve oyuncuları...

KOD ADI: ANGEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır.

Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

KOD ADI: ANGEL OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler - Mike Banning

Morgan Freeman - President Trumbull

Nick Nolte - Clay Banning

Danny Huston - Wade Jennings

Lance Reddick - David Gentry

Jada Smith - Helen Thompson

Tim Blake Nelson - Vice President Kirby

Michael Landes - Sam Wilcox

Frederick Schmidt - Travis Cole

Ori Pfeffer - Ajan Murphy

Rocci Boy Williams - Bruno

Mark Arnold - James Haskell

Osi Okerafor - Billy

Erol Mehmet - Ajan Sims

Joseph Millson - Ramirez

Katya Bakat - Cara

Sapir Azulay - Ajan Peterson

Martin Behrman - FBI Ajanı

Haley Bishop - Main Aide

Kerry Shale - Paul Sebring

Mark Rhino Smith - US Marshal Driver

Hadrian Howard - CAT Ajanı

Clayton Adams - Bellhop Nine

Atanas Srebrev - CAT Ajanı

Georgia Goodman - ICU Hemşiresi

Nathan Cooper - CAT Ajanı

Stuart McQuarrie - Doktor Siebertz

Maisie Cobley - Lynne Banning

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

22:30 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

00:00 Aramızda Kalsın

02:00 Kiralık Aşk

04:30 Sefirin Kızı

