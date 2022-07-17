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  4. 'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!

'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!

17.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz taraftarlar 'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun videosunu paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Türk sosyal medya fenomeni Köksal Bektaşoğlu'nun görüntülerini, "Martinez sağlık kontrollerine geliyor" notuyla yayınladılar. Görüntüler kısa süre içinde 3,7milyon izlenmeye ulaştı.

Trabzon'da sinirli tavırlarıyla dikkat çeken ve bu videolarla ünlenen Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı. Önümüzdeki sezon Manchester United forması giymesi beklenen Lisandro Martinez transferiyle yayılan bu video kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

KÖKSAL BABA'YI PAYLAŞTILAR

sfr

Sosyal medyada yer alan 1,9 milyon takipçili futbol hesabı, 'Köksal Baba'nın videosunu paylaştı. Lüks bir araçtan indiği anları paylaşan hesap, "Lisandro Martinez, sağlık kontrollerini tamamlamak adına Manchester'a geldi" diye yorumda bulundu. Bu videonun paylaşılmasının ardından 'Köksal Baba' İngiltere'de de gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United ajax lisandro martínez
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