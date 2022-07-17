'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!

Trabzon'da sinirli tavırlarıyla dikkat çeken ve bu videolarla ünlenen Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı. Önümüzdeki sezon Manchester United forması giymesi beklenen Lisandro Martinez transferiyle yayılan bu video kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

KÖKSAL BABA'YI PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada yer alan 1,9 milyon takipçili futbol hesabı, 'Köksal Baba'nın videosunu paylaştı. Lüks bir araçtan indiği anları paylaşan hesap, "Lisandro Martinez, sağlık kontrollerini tamamlamak adına Manchester'a geldi" diye yorumda bulundu. Bu videonun paylaşılmasının ardından 'Köksal Baba' İngiltere'de de gündem oldu.



