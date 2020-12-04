Koku yok yağ sıçratma derdi yok: Kokusuz hamsi kızartma yöntemi

Hamsinin en yağlı, lezzetli olduğu şu günlerde sırf kokusu yüzünden evinizde pişirmiyorsanız, artık bu sorunu unutabilirsiniz sevgili okur. Kokusuz hamsi kızartma yöntemi gerçek bir mucize. İşte hamsiyi kokusuz ve yağsız bir şekilde pişirme yöntemi...

MALZEMELER

Ayıklanmış hamsi

Mısır unu

Yağ

Tuz

2 adet yağlı kağıt

YAPILIŞI

Hamsileri tuzlayıp mısır ununa bulayın.

Yağlı kağıtları tavanızdan biraz daha büyük, yuvarlak olarak kesin.

İlk yağlı kağıdı tavaya serin ve üzerine az miktarda yağ gezdirin. Hamsileri normal tavaya dizer gibi yağlı kağıdın üzerine dizin.

Dizdiğiniz balıkların üzerine diğer yağlı kağıdı örtün. İki kağıdın kenarlarını birbirine geçecek şekilde kıvırın.

Ocağın altını yakın ve arada tavayı sallayarak hamsiyi pişirin.

Kağıdı hafif bir şekilde açıp arada hamsilerin kızarıp kızarmadığını kontrol edebilirsiniz.

Hamsilerin iki tarafını güzelce kızartın. Afiyet olsun.

