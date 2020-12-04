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Koku yok yağ sıçratma derdi yok: Kokusuz hamsi kızartma yöntemi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 04.12.2020 07:30 | Son Güncelleme:
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Koku yok yağ sıçratma derdi yok: Kokusuz hamsi kızartma yöntemi

Evde hamsi kızartmak oldukça zordur. Diğer balıklara göre hamsi, pişirme aşamasında daha yoğun koku salar. Bu yüzden birçok kişi evde hamsi pişirmeye yanaşmaz. İşte bu soruna çare olacak mucize gibi bir yöntem araştırdık, test ettik ve onayladık! Sıfır koku, sıfır yağ sıçratarak hamsi pişirme yöntemi geliyor, buyursunlar.

Hamsinin en yağlı, lezzetli olduğu şu günlerde sırf kokusu yüzünden evinizde pişirmiyorsanız, artık bu sorunu unutabilirsiniz sevgili okur. Kokusuz hamsi kızartma yöntemi gerçek bir mucize. İşte hamsiyi kokusuz ve yağsız bir şekilde pişirme yöntemi...

MALZEMELER

Ayıklanmış hamsi
Mısır unu
Yağ
Tuz
2 adet yağlı kağıt

Haftada 2 kez balık tüketin ve probiyotik besleninHaftada 2 kez balık tüketin ve probiyotik beslenin

YAPILIŞI

Hamsileri tuzlayıp mısır ununa bulayın.
Yağlı kağıtları tavanızdan biraz daha büyük, yuvarlak olarak kesin.
İlk yağlı kağıdı tavaya serin ve üzerine az miktarda yağ gezdirin. Hamsileri normal tavaya dizer gibi yağlı kağıdın üzerine dizin.
Dizdiğiniz balıkların üzerine diğer yağlı kağıdı örtün. İki kağıdın kenarlarını birbirine geçecek şekilde kıvırın.
Ocağın altını yakın ve arada tavayı sallayarak hamsiyi pişirin.
Kağıdı hafif bir şekilde açıp arada hamsilerin kızarıp kızarmadığını kontrol edebilirsiniz.
Hamsilerin iki tarafını güzelce kızartın. Afiyet olsun.

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