YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kokusu bile acıktırıyor! Usta fırıncıların haşhaşlı ekmek tarifi

Kokusu bile acıktırıyor! Usta fırıncıların haşhaşlı ekmek tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.11.2020 08:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kokusu bile acıktırıyor! Usta fırıncıların haşhaşlı ekmek tarifi

Dumanı üstünde tüten, her bir lokmada keyif veren bir ekmek tarifi hazırlayacağız bugün. Özellikle kahvaltı sofralarında peynir ve tereyağı ile beraber tüketildiğinde lezzet patlaması yalatacak bir ekmek kendileri. İşte usta fırıncıların haşhaşlı ekmek tarifi ve yapılışı.

Evde ekmek yapmak isteyenler için tam ölçülü bir şekilde hazırlanan, usta fırıncıların özel ekmek tarifini detaylandırdık. Haşhaşlı ekmek ile her bir öğünü keyifli bir şekilde atlatabilirsiniz. İşte ipuçlarıyla birlikte haşhaşlı ekmek yapımı.

MALZEMELER

Hamuru için:

1/4 paket yaş maya
1/2 tatlı kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı ılık süt
3,5 su bardağı un
Bir çay kaşığı tuz

İçi malzemesi

3/4 su bardağı ezilmiş haşhaş
1/4 su bardağı ayçiçek yağı

Üzeri için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Bir adet yumurta sarısı
1/2 su bardağı file badem

NASIL YAPILIR?

lk olarak 1,5 su bardağı sütü küçük bir cezvede hafif ılık hale gelene kadar ısıtın. Sütün hafif ılık olmasına ve kaynamamasına dikkat edin.

İstediğiniz sıcaklığa ulaşan sütü ocaktan alın ve yaş maya ve toz şekeri süte ilave edin.
Ilık süt ve toz şekerin mayanızı kolaylıkla aktive edebilmesi için 5-10 dakika bekleyin.

Daha sonra geniş bir karıştırma kabına 3,5 su bardağı un ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırın.
Elde ettiğiniz un karışımının ortasını havuz şeklinde açarak hazırladığınız maya karışımını ekleyin.

Çevreden ortaya doğru hareketlerle unu toparlayarak hamuru yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız hamurun ne çok cıvık ne de çok katı bir hamur olmamasına dikkat edin.

Hamur homojen bir kıvam aldıktan sonra alt kısmını hafifçe unladığınız ayrı bir kaba koyun ve bir bezle üzerini örtün. Hamurun mayalanması için oda sıcaklığın 40-45 dakika yeterlidir. Hamur yeterince mayalandıktan sonra dört eşit parçaya bölün.

Böldüğünüz hamur bezelerini el yordamıyla, eşit oranda açmaya çalışın. Ardından ezilmiş haşhaş ve ayçiçek yağını karıştırarak bezelerin üzerine sürün. Bu aşamada açtığınız hamurları biraz daha genişletin.

Haşhaşlı karışımı hamura sürdükten sonra tüm hamurları üst üste dizin. Ardından rulo şeklinde sarın ve iki ucundan tutarak kendi etrafında döndürün ve hamuru genişletin. Bu işlemde sürdüğünüz yağlı haşhaş karışım hamurun kolayca genişlemesini sağlar ve bu sayede daha yumuşak bir ekmek yapabilirsiniz.

Daha sonra genişleyen hamuru yağlanmış bir fırın kabına, kendi etrafında döndürerek, yerleştirin.
Üzerine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ile çırpılmış 1 adet yumurta sarısı sürün. İsteğe bağlı olarak 1/2 su bardağı file badem ya da mor haşhaş kullanarak da ekmeği süsleyebilirsiniz.

Son olarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan yumuşacık haşhaşlı ekmeğinizi hemen servis edebilirsiniz. İşte yumuşacık haşhaşlı ekmek yapmak bu kadar kolay!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
MasterChef'e damga vurdu! İşte çıtır künefe tarifiMasterChef'e damga vurdu! İşte çıtır künefe tarifi
Bu mantı kilo aldırmıyor!Bu mantı kilo aldırmıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

Atatürk’ün son istediği yemek... En sevdiği yemekler...

Atatürk’ün son istediği yemek... En sevdiği yemekler...

Pastırma nasıl yenir? Nasıl pişirilir, nasıl yenmeli ve tüketilmeli?

Pastırma nasıl yenir? Nasıl pişirilir, nasıl yenmeli ve tüketilmeli?

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Cennetin Asâsı: Aloe Vera Suyunun Mucize Etkisi

Cennetin Asâsı: Aloe Vera Suyunun Mucize Etkisi

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

Diğer Haberler

Künefe nasıl yapılır? Çıtır künefe tarifi nedir? MasterChef künefe tarifi ve malzemeleri

MasterChef'e damga vurdu! İşte çıtır künefe tarifi

Beli bağlı nasıl yapılır? Beli bağlı tarifi nedir? Beli bağlı malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta beli bağlı tarifi...

Adını görüntüsünden alan bir lezzet: Beli bağlı...

Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

Comsomme royale nasıl yapılır? Comsomme royale malzemeleri neler? MasterChef Comsomme royale tarifi nedir? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Comsomme royale yapılışı....

MasterChef’te Fransız klasiği: Comsomme Royale

Tatlı isteğini bıçak gibi kesiyor! Kuru üzüm, tarçın ve...

Tatlı isteğini bıçak gibi kesiyor! Kuru üzüm, tarçın ve...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.