Kokusu mest eder: Bergamotun bir an önce öğrenmeniz gereken faydaları

C vitamini bakımından son derece zengin olan bergamot, kokusuyla adeta baş döndürür. Yeşil renkli olan meyve, kekremsi bir tada sahiptir ve eklendiği her şeyin tadını değiştirerek enfes bir aroma kazandırır. Türk halkı olarak bergamotu çayda tüketmeye alışığız ancak onun tadından ve faydalarından kendimizi mahrum bırakıyoruz...



Bergamot yağı; stres, kaygı, depresyon diğer duygu durum bozukluklarının hafifletilmesinde yardımcı olur. Bergamotun kokusu serotonin ve dopamin salımını artırır. Yapılan çalışmalar, bergamot esans yağı ile yapılan aromaterapi tedavisinin, anksiyete ve diğer fiziksel ve psikolojik stres semptomlarını azalttığını göstermiştir.

Kilo vermeye yarayan narenciye özüne sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır ve kas kaybını engeller.

Bergamot çayı, florür açısından muazzam bir kaynaktır. Florür ise güçlü ve sağlıklı dişlerin en önemli kaynağıdır. Şekersiz içildiğinde dişlere zarar veren bakterilerin büyümesini durdurur.

Antioksidan kaynağıdır ve bu sayede kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Aynı zamanda bu özelliği, cilt sağlını da korur.

Bergamot yağını suya ekleyip duş aldığınızda ya da alın bölgenize uyguladığınızda ateş düşürücü etki yaratır.

Kan basıncının kontrol altına alınmasında etkilidir. HDL kolesterol seviyesini artırır.



