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Kola kutularıyla ne yaptığını görünce ağzınız açık kalacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 10.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

Burada, akıllı geri dönüşüm fikrini her zaman desteklediğimizi belirterek sizler için eski eşyaları yeniden kullanmaya yardımcı olabilecek ipuçlarını beğeninize sunuyoruz. Umarım siz de bu fikirlerle kendi fikirlerinizi harmanlayıp geri dönüşüme katkı da bulunursunuz.

Bilim insanlarına göre, mikroplastik kirlilik izleri kelimenin tam anlamıyla hayatınızın yer yerinde mevcut. Su ve yiyeceğimizde zaten plastik parçacıklar kullanıyoruz. Durumu daha iyi hale getirmek için, insanlar atıklarını azaltmayı ve uygun, çevre dostu bir şekilde geri dönüşmektedir. Eski şeyleri yeni amaçlar için kullanmak, sorumlu atık işlemenin arkasındaki ana fikirlerden biridir ve düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Siz de bu fikirleri kullanarak geri dönüşüme katkıda bulunabilirsiniz.

İşte eski eşyaları çöpe atmak yerine yaratıcı dönüşümlerle tekrar kullanan insanlar...

Kola kutularını çöpe atmak yerine yaratıcılığını kullandı!

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Birkaç dakika içinde eski bir tişörtü tekrar kullanılabilir bir alışveriş çantasına çevirin.

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Eski bir lastiği atmayın. Birkaç basit adımda, kediniz veya köpeğiniz için rahat bir yatağa dönüştürün...

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... ya da kendiniz için güzel bir kabarık tabure olsun!

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Kediniz için pahalı bir tırmalama direğinin olması gerekmez. Sadece bir karton kutuyu şeritler halinde kesin ve biraz tutkal ekleyerek sıkıca sarın.

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Çocuklarınızın evin her tarafına saçtığı Lego tuğlaları anahtarlıklar haline gelebilir. Şimdi anahtarlarınız daima yerinde olacak.

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Birçoğumuz eski kotu şorta çeviririz, ancak pantolon bacakları genellikle atılır. Neden onlardan bir çift güzel terlik yapmayı denemiyorsunuz?

7

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Eski bir ceket veya palto koltuk için göz alıcı bir döşeme işlevi görebilir, sadece hayal gücünüzü kullanın.

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Eski ahşap paletler, elektrik kutunuzu kapatabilir ve aynı zamanda bir portmanto görevi görebilir.

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Küçük tahta sandıklar doğaçlama bir kitaplığa dönüşebilir.

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Ray üzerine yerleştirilen birkaç plastik süt şişesi, çocuğunuzun Lego tuğlalarını ve diğer küçük oyuncakları sıralamasına ve saklamasına yardımcı olacaktır. Artık büyük oyuncak kapları yok!

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Kaykayların çok işlevli olabileceğini kim bilebilirdi? Bir kaykay rafa, ayakkabı rafına ve hatta masaya dönüşebilir.

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Duvardaki ahşap paletlerin yardımıyla bahçe aletlerinizi düzenleyin.

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Küpe düzenleyici yapmak için bir cep telefonu kutusu, bir karton ve ambalaj kağıdı kullanın.

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Ayakkabı askınız yok mu? Uygun boyutta birkaç tüp veya metal kutular kullanın ve bunları bir piramit içinde düzenleyin.

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Eski kartonlar, çekmeceler yerine kolayca kullanılabilir ve hatta tam ölçekli bir dolap için hazırlanabilir.

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V şeklinde düzenlenen teneke kutular, giriş salonunuzda dergi tutucu veya şemsiye rafı görevi görebilir.

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Eski bir ahşap masayı atmayın. Bahçenize yerleştirin, masa üstüne bir delik açın, toprakla doldurun ve sebzeler ve otlar yetiştirin.

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Eski giysiler de ikinci bir şansı hakediyor. Puf için eski kot ve gömlekleri kullanın.

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... ve eski kazakları burada gösterildiği gibi sevimli, sıcak eldivenlere dönüştürün.

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Tuvalet kağıdı ruloları kolayca biyolojik olarak parçalanabilir tohum ​​kaplarına dönüşebilir.
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