Kolay muffin tarifi

Günün her saatinde çaya ve kahveye eşlik edebilecek olan bu lezzet şöleni, tatlı ya da tuzlu yapılması sayesinde tam doyurucu bir ara öğün oluşturuyor. Midelere şenlik verirken gözlere de hitap eden bu eşsiz lezzeti sizler de evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu yazımızda kolay muffin kek tarifi nasıl olur diye merak edenleri bir hayli sevindirecek harika tarifler hazırladık Cupcake’in Kuzeni; Sade Muffin Kek Tarifi Sade muffin kek tarifi nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız, işte en basit şekilde sade muffin yapabilmek için gerekli malzemeler: Kek harcı için: 3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya Peki Yapılışı Nasıldır?

Yumurta ve şeker karıştırma kabına alın ve mikser yardımıyla köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Köpük köpük olan karışımın üzerine yağı ve sütü yavaş yavaş dökün. Birbiri içine nüfuz edene kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra kuru ve toz ürünleri çırparak eklemeye başlayın. Homojen bir kek harcı olana kadar ise karıştırın. Fırın tepsisi içine kağıt muffin kaplarını dizin. Kek harcından 1 ya da 1.5 yemek kaşığı alarak kapları doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekleri pişirin.

Tam Kıvamı İle Gönüllerin Tacı Muffin Yapımı İçin Püf Noktalar Basit muffin tarifi olan sade tarifte veya çok daha farklı meyve ve soslarla içi doldurulan muffinlerin harcını yaparken yumurtanın sarıları ve beyazları ayrılmalıdır. Beyazları çırpılarak krema kıvamına gelmelidir.

Bu krema kıvamlı yumurta akları, tüm malzemeler eklenip hazır edildikten sonra harca dahil edilmelidir. Ayrıca bu işlem için çırpıcı değil spaula tercih edilmelidir ki köpükler sönmesin.Kağıt kalıplar doldurulurken kabarma ayı göz önünde bulundurularak tamamı doldurulmamalıdır. Ve son olarak da pişirme süresi fırına göre ayarlanmalıdır.

Sizin için minik bir püf noktası: Sade yapılan muffinlerde yumurta kokusunu bastırmak için limon kabuğu kullanılabilir. Başka Bir Anlam Kazanmış Muffin; Farklı muffin tarifleri arayanların ilk tercihi olan aromalı tarifler akıllarda unutulmaz bir yer ediyor. Bunlardan biri de hiç şüphesiz yaban mersinli muffin. Kolayca yapabileceğiniz bu lezzet için buyurun tarife; Malzemeler: 130 gr tereyağı

2 adet yumurta

560 gr tam buğday unu

140 gr toz şeker

110 gr esmer toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

1 çay kaşığı karbonat

25 gr tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

5 çay kaşığı tuz

120 gramlık yaban mersini Yapılışı;

Bir kabın içine yumurtaları kıralım ve üzerine yağı ekleyelim. Yedek bir karıştırma kabına toz ve kuru malzemeleri yani un, kabartma tozu, karbonat, şeker ve tuzu çırpalım ve harmanlayalım. Islak malzemeleri ve toz malzemeleri karıştıralım ve iyice birbirleri içine geçmesine dikkat edelim. Damla çikolatayı malzemelerin içine koyalım. Daha sonra yaban mersinlerini de ekleyelim ve spatula yardımıyla karıştıralım. Muffin kağıt kaplarına yarısı olacak şekilde dolduralım ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim. Soğuyunca servise hazır hale gelir.