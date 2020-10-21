Kolay muffin tarifi

Günün her saatinde çaya ve kahveye eşlik edebilecek olan bu lezzet şöleni, tatlı ya da tuzlu yapılması sayesinde tam doyurucu bir ara öğün oluşturuyor. Midelere şenlik verirken gözlere de hitap eden bu eşsiz lezzeti sizler de evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu yazımızda kolay muffin kek tarifi nasıl olur diye merak edenleri bir hayli sevindirecek harika tarifler hazırladık
Sade muffin kek tarifi nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız, işte en basit şekilde sade muffin yapabilmek için gerekli malzemeler:
Kek harcı için:
Peki Yapılışı Nasıldır?
Yumurta ve şeker karıştırma kabına alın ve mikser yardımıyla köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Köpük köpük olan karışımın üzerine yağı ve sütü yavaş yavaş dökün. Birbiri içine nüfuz edene kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra kuru ve toz ürünleri çırparak eklemeye başlayın. Homojen bir kek harcı olana kadar ise karıştırın. Fırın tepsisi içine kağıt muffin kaplarını dizin. Kek harcından 1 ya da 1.5 yemek kaşığı alarak kapları doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekleri pişirin.
Basit muffin tarifi olan sade tarifte veya çok daha farklı meyve ve soslarla içi doldurulan muffinlerin harcını yaparken yumurtanın sarıları ve beyazları ayrılmalıdır. Beyazları çırpılarak krema kıvamına gelmelidir.
Bu krema kıvamlı yumurta akları, tüm malzemeler eklenip hazır edildikten sonra harca dahil edilmelidir. Ayrıca bu işlem için çırpıcı değil spaula tercih edilmelidir ki köpükler sönmesin.Kağıt kalıplar doldurulurken kabarma ayı göz önünde bulundurularak tamamı doldurulmamalıdır. Ve son olarak da pişirme süresi fırına göre ayarlanmalıdır.
Sizin için minik bir püf noktası: Sade yapılan muffinlerde yumurta kokusunu bastırmak için limon kabuğu kullanılabilir.
Farklı muffin tarifleri arayanların ilk tercihi olan aromalı tarifler akıllarda unutulmaz bir yer ediyor. Bunlardan biri de hiç şüphesiz yaban mersinli muffin. Kolayca yapabileceğiniz bu lezzet için buyurun tarife;
Malzemeler:
Yapılışı;
Bir kabın içine yumurtaları kıralım ve üzerine yağı ekleyelim. Yedek bir karıştırma kabına toz ve kuru malzemeleri yani un, kabartma tozu, karbonat, şeker ve tuzu çırpalım ve harmanlayalım. Islak malzemeleri ve toz malzemeleri karıştıralım ve iyice birbirleri içine geçmesine dikkat edelim. Damla çikolatayı malzemelerin içine koyalım. Daha sonra yaban mersinlerini de ekleyelim ve spatula yardımıyla karıştıralım. Muffin kağıt kaplarına yarısı olacak şekilde dolduralım ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim. Soğuyunca servise hazır hale gelir.
Şimdi de sizler için kahvaltılara eşlik edebilecek bir lezzetin tarifini vereceğiz. Hem tuzlu tadıyla hem de yapımı kolay muffinin lezzetine doyum olmuyor. Günün her saatine eşlik eden bu mükemmel porsiyonluk lezzetler sabahın erken saatlerinde de sizi yalnız bırakmıyor. Böylece güne enerjik bir başlangıç yapmanıza vesile oluyor.
Malzemeler:
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı yağ (tercihe göre tereyağı)
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3/4 su bardağı süt
1 yemek kaşığı yoğurt
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1/2 çay kaşığı tuz
150 gram kaşar peyniri
4 adet kurutulmuş domates
1 dal biberiye
Nasıl Yapılır?
Yazımızda yer alan diğer kolay muffin tarifleri gibi bu tarifte de öncelikle oda sıcaklığında bulunan yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Mikser ile köpük kıvamına gelene kadar çırptığımız yumurtaların üzerine yine oda sıcaklığında bulunan sıvı ve katı yağı, sütü ve en son yoğurdu ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuz da ekliyoruz. Daha sonra ise pürüzsüz kek harcı içine toz ürünleri ekliyoruz. Bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Kaşar peynirini küçük kareler halinde kesiyoruz. Biberiyeleri ayıklayarak, isteğe bağlı olarak jambon, sucuk, salam gibi malzemeleri de ekleyerek küçük bir kapta harmanlıyoruz. Küçük kağıt muffin kaplarına kek harcından yarısına kadar dolacak şekilde koyuyoruz. Küçük bir kapta hazırlanan iç harcı muffinlerin üzerine eşit olarak dağıtıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. İç malzemeleri kurumadan pişen muffinleri, kaplarından çıkarmadan önce 5-10 dakika kadar dinlendiriyoruz. İşte bu kadar basit. Afiyet olsun!
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