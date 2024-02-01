Kolektif nasıl yazılır? Kolektif mi kollektif mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilen kolektif kelimesi Türkçe kökenli değildir. Nitekim bu sözcüğün Fransızcadan dilimize geçtiği ve ait olduğu dilde collectif şeklinde yazıldığı görülür. TDK güncel çevrim içi sözlüğünde iki ayrı tanımı bulunan kolektif kelimesi yazılı dilde yanlış olarak kullanılabilir. Bunun temel nedeni ise kolektif kelimesinin tek veya iki adet l sesi ile yazıldığına yönelik olan bilgi karmaşasıdır. Dolayısıyla TDK kapsamındaki güncel ve güvenilir bilgiler temel alınarak doğru olan kolektif yazımının örnek cümlelerle beraber açıklanması faydalı olacaktır.

Kolektif nasıl yazılır?

Fransızcadan Türkçeye ödünçlenen aksesuar, kravat, krampon, gazoz ve iskelet gibi pek çok sözcük vardır. TDK’ye göre nasıl yazıldığı sıklıkla araştırılan kolektif de Fransızcadan Türkçeye geçen sözcükler arasındadır. Söz edilen kelime Fransızcada yani ait olduğu dilde collectif şeklinde yazılır. Bu sözcüğün Türkçeye ödünçlenen halinin de 3 seslemden oluştuğu görülür. Kolektif doğru yazılışı üzerine yapılan araştırmalar ise genellikle bu kelimenin iki tane l sesi içerip içermediğine yöneliktir. Yani doğru sesletiminin nasıl olduğu üzerine de yaygın olarak araştırma yapılan kolektif kelimesinin detaylı bir şekilde ele alınması gerekir.

Kolektif kelimesinin hangi harflerden oluştuğunun bilinmesi bu sözcüğün hem doğru bir şekilde yazılması hem de hatasız olarak telaffuz edilmesi bakımından önem arz eder. Bu nedenle TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki bilgiler derlenerek hangi kolektif yazımının doğru olduğu açıklanmalıdır. Hem sıfat hem de zarf sözcüğü olarak kullanıldığı görülen kolektif kelimesi k, o, l, e, k, t, i, f seslerinden oluşur. Yani bu sözcük TDK’ye göre ikinci hecesinin başında yalnızca bir adet l sesi bulunacak şekilde yazılmalıdır. Aksi takdirde yazılı dilde kollektif şeklinde kullanılan kelime Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmesine yol açar. Bu bağlamda “Kolektif mi kollektif mi?” diyenler için ilgili sözcüğün doğru ve hatalı kullanımı aşağıdaki gibi detaylı olarak sıralanabilir:

Kolektif (doğru yazılışı)

Kollektif (yanlış yazılışı)

Kolektif TDK tarafından onaylanan doğru kullanımı nasıldır?

Doğru kolektif yazımı yalnızca bir adet l sesi ile olmalıdır. TDK güncel çevrim içi sözlüğüne başvurularak ilgili sözcüğün doğru yazılışı incelendiği takdirde bu açıklama doğrulanabilir. Bununla birlikte kolektif doğru yazılışı hakkında bilgi sunmak için TDK kapsamındaki açıklamalar derlenirken bu kelimenin temel anlamlarına da değinilebilir. Söz edilen bu sözcüğün temel anlamları ile cümle içerisindeki kullanımını yakından görmek isteyenler aşağıdaki açıklamaları gözden geçirebilir:

Kolektif (sıfat): Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucunda olan. Örnek cümle: Tarihe iz bırakan kolektif düşünceler hiç şüphesiz felsefenin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Kolektif (zarf): Ortaklaşa. Örnek cümle: Bu projeyi kolektif bir şekilde tamamlarsak elde edeceğimiz sonuçtan daha çok memnun olacağımızı düşünüyorum.





