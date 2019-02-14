SPOR

Köln, Anthony Modeste transferi için FIFA'dan onay alındığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Alman ekibi Köln, Anthony Modeste için FIFA'dan oynama izninin geldiğini duyurdu. Modeste'yi Galatasaray da transfer etmek istemiş ancak Çin ekibi Tianjin Tianhai'nin FIFA tehdidi sonrası geri adım atmıştı.

Köln, Anthony Modeste transferi için FIFA'dan onay alındığını açıkladı

Köln Kulübü, Anthony Modeste için FIFA'dan oynama izninin geldiğini duyurdu. Çin Futbol Federasyonu'nun Modeste için eski kulübü ile görüştükten sonra FIFA'ya gerekli evrağı gönderildiği belirtildi.

Köln Kulübü yöneticisi Alexander Wehrle, "Çin Futbol Federasyonu, Tianjin Tianhai'den de onay aldıktan sonra Modeste için oynama izni verdi. Anthony Modeste gelişmesi hepimizi çok mutlu etti. Bir sonraki maçımızda kadromuzda olacak" dedi.

Köln Kulübü Spor Genel Müdürü Armin Veh ise "Anthony, nihayet yeniden futbol oynayabilecek. En önemlisi bu. Bu gelişmeden ötürü mutluyuz. Antrenmanlarda onun kalitesini görüp faydalanamamak üzücüydü" ifadelerini kullandı. Anthony Modeste'nin Paderborn ile oynanacak maçın kadrosunda olacağı ve perşembe günü takımla birlikte Ostwestfalen'e gideceği duyuruldu.

ALBAYRAK TRANSFERDEN VAZGEÇTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Modeste ile Galatasaray da uzun süre ilgilenmiş, ancak ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Tianjin Tianhai'nin "Son gün Modeste'yi bedavaya alıyorduk, Çin Kulübü'ne faks çektik, 'Alırsanız, sizi yakarız' dediler" sözleriyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmekle tehdit ettiğini belirterek transferden vazgeçtiklerini duyurmuştu.

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Anthony Modeste Köln Galatasaray Tianjin Tianhai

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
albayrak taraftarın baskısını yiyeceklerini bilmiyordu güle oynaya salliyolardi transferleri ve son günlere kadarda yapmicaklardi ama taraftar son günlerde istifa ya çağırınca gidip bize nerde bir işe yaramaz varsa getirdiler
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