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  4. Köln taraftarının bıçaklı koreografisine tepkiler gittikçe artıyor! Politikacılar sert konuştular...

Köln taraftarının bıçaklı koreografisine tepkiler gittikçe artıyor! Politikacılar sert konuştular...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.02.2025 18:14
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Almanya'da Ren derbisi olarak bilinen ve 2. Bundesliga ekiplerinden Köln ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan maçta, Kölnlü taraftarların hazırladığı bıçaklı koreografi bazı politikacıların yoğun eleştirisine neden oldu.

Köln taraftarının bıçaklı koreografisine tepkiler gittikçe artıyor! Politikacılar sert konuştular...

23 Şubat Pazar günü FC Köln ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada, ev sahibi taraftarların astığı dev pankartta, kravatında FC Köln logosu olan bir adamın "şans tanrıçası" şeklindeki Fortuna'nın boynuna büyük bir bıçak dayadığı görülürken, pankartta "Mutluluk tanrıların bir hediyesi değildir" mesajı yer aldı.

"PROVOKASYON OLARAK KULLANILIYOR"

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, yerel basına yaptığı açıklamada, "Sokaklarda her gün bıçaklı şiddetle mücadele ediyoruz ve stadyumlarda böyle bir görüntü provokasyon olarak kullanılıyor." dedi. 2015 yılındaki seçim çalışmaları sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de koreografiyi şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, taraftarları eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
FC Köln taraftar
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