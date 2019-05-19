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Köln ve Paderborn, Bundesliga'ya yükseldi

ALMANYA HABERLERİ  | 19.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

Bundesliga'da sezon dün sona ererken, 2. Lig de bugün oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Köln ve Paderborn, Bundesliga'ya yükseldi
  1. Lig tabelasının birinci sırasında son haftaya giren FC Köln, deplasmanda Magdeburg 1-1 beraber kaldı. FC Köln, 63 puanla ligi birinci bitirerek, yeniden Bundesliga'ya yükseldi.

Ligi 57 puanla averayla 2. sırada bitiren SC Paderborn da gelecek sezon Bundesliga'ya çıkan ikinci takım oldu. Dynamo Dresden maçında Dynamo Dresden'in üç golünü de Türk kökenli oyuncu Barış Atik kaydetti. Barış Atik, 1 Temmuz .2018 tarihinde SV Darmstadt 98'den Dynamo Dresden'e transfer olmuştu.

SC Paderborn ile 57 puana ulaşmasına rağmen avarayla ligi 3. sırada tamamlayan FC Union Berlin ise Ozan Kabak'ın takımı VFB Stuttgart ile Play-off oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Köln paderborn Bundesliga

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