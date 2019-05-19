Köln ve Paderborn, Bundesliga'ya yükseldi

Ligi 57 puanla averayla 2. sırada bitiren SC Paderborn da gelecek sezon Bundesliga'ya çıkan ikinci takım oldu. Dynamo Dresden maçında Dynamo Dresden'in üç golünü de Türk kökenli oyuncu Barış Atik kaydetti. Barış Atik, 1 Temmuz .2018 tarihinde SV Darmstadt 98'den Dynamo Dresden'e transfer olmuştu.
SC Paderborn ile 57 puana ulaşmasına rağmen avarayla ligi 3. sırada tamamlayan FC Union Berlin ise Ozan Kabak'ın takımı VFB Stuttgart ile Play-off oynayacak.
Abdülkadir ve Yusuf için transfer sözleri
''Beşiktaş için üçüncülük başarısızlık''
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Kadınlarda zafer Lyon'un
Şampiyon Saraybosna
İşte 1. Lig'deki play-off eşleşmeleri
Bundesliga'da şampiyon yine Bayern
UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura
Terim rekorunu geliştirme peşinde
Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri
Eljif Elmas'ı isteyen takımı açıkladı
Görevine son verildi!
Fenerbahçe gol kaçırmada ikinci sırada
Ozan Kabak'a Türk takım arkadaşı! Resmen açıklandı
Cengiz Ünder'de veda mesajı
Slaven Bilic için Celtic iddiası
Okuyucu Yorumları 0 yorum