Kolombiya basını: "Falcao, Trabzonspor maçında çok şıktı"

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sezonun yarısını sakat geçirdi.

Yıldız oyuncu, şu ana kadar 16 lig maçında oynayabildi ve 10 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

34 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor.

"FALCAO ÇOK ŞIKTI"

Kolombiya basını ise Galatasaray'ın, Trabzonspor yenilgisini bu şekilde duyurdu: "Falcao, Trabzonspor maçını tribünden izledi ve Kolombiyalı oyuncu şık kıyafetleriyle dikkat çekti." (Akşam)

