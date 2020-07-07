Kolombiya basını: "Falcao, Trabzonspor maçında çok şıktı"

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sezonun yarısını sakat geçirdi.
Yıldız oyuncu, şu ana kadar 16 lig maçında oynayabildi ve 10 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
34 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor.
Kolombiya basını ise Galatasaray'ın, Trabzonspor yenilgisini bu şekilde duyurdu: "Falcao, Trabzonspor maçını tribünden izledi ve Kolombiyalı oyuncu şık kıyafetleriyle dikkat çekti." (Akşam)
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