Ünlü futbolcuya suikast! Kurşun yağdırdılar

Kolombiya Ligi'nde son hafta maçlarının ardından sıralamada ilk 8'e giremeyen Deportivo Cali'de taraftarlar, takımın defans futbolcusu Juan Sebastian Quintero'ya suikast düzenledi.
Motosikletli bir çetenin Quintero'nun arabasına 6 kurşun sıktığı belirtildi. Futbolcunun babası da olayı doğrularken stoper oyuncusu, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.
''SAĞ KURTULMASI BİR MUCİZE''
Kolombiya basınına konuşan Quintero'nun babası, ''Akşam yemeğine bekliyorduk. Ardından bir arkadaşı arayarak durumu anlattı. Kardeşi de arabanın içindeydi. Sağ olarak kurtulmaları bir mucize.'' sözlerini kullandı.
Kolombiya Ligi'nde Deportivo Cali, ligi 10. sırada bitirirken ilk 8'de yer alıp şampiyonluk şansını kaçırmıştı. Ligde ilk 8'de bulunan takımlar ise yoluna devam etti. (Sporx)
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