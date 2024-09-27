SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Kolombiya Ligi'nde maç devam ederken ortalık karıştı! Saldırmak için tribünden atladı... Taraftarlar birbirine girdi!

Kolombiya Ligi'nde maç devam ederken ortalık karıştı! Saldırmak için tribünden atladı... Taraftarlar birbirine girdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.09.2024 23:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya Ligi 10.hafta maçında Atletico Nacional ile Atl. Junior kozlarını paylaştı. Mücadelede ikinci yarı oynanırken, taraftarlar arasında çıkan olaylar hassas görüntüleri ortaya çıkardı. Çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmanın ertelenmesine karar verildi. İşte detaylar...

Kolombiya Ligi'nde maç devam ederken ortalık karıştı! Saldırmak için tribünden atladı... Taraftarlar birbirine girdi!

Kolombiya Ligi'nin 10.hafta karşılaşmasında Atletico Nacional ile Atl.Junior karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekibin ikinci golü bulmasıyla birlikte tribünlerde ortalık karıştı.

ORTALIK KARIŞTI

Screenshot_4

Gelen ikinci golün ardından ortalık kızıştı. Karşılaşma devam ederken bazı taraftarların saldırmak için tribünden aşağıya atlaması dikkatleri çekti.

Maçta tribünlerde yaşanan gerginlikler mücadelenin erken bitmesine neden oldu. Yaşanan söz konusu bu olaylardan sonra hakem Ararat karşılaşmayı erteledi.

YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Screenshot_5

Ev sahibi ekip yaşananların ardından resmi bir açıklama yaparak futbolun barış içinde yaşanması için saygı ve hoşgörü çağrısında bulundu.

İşte o açıklama;

Futbolun bir kutlama ve saygı alanı olduğu ve oyuna olan tutkunun bizi ayırması değil birleştirmesi gerektiği konusunda hepimizin hemfikir olduğundan eminiz. Bu nedenle stadyumlarda şiddetin yeri yoktur.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya kavga futbol
En Çok Okunan Haberler
Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi: 'Onay verilmedi'

Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi: 'Onay verilmedi'

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü! Eşcinsel ilişki iddiası

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü! Eşcinsel ilişki iddiası

Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Arda Turan ile 2 yıllık anlaşma!

Arda Turan ile 2 yıllık anlaşma!

Perreira'nın merakla beklediği karar geldi!

Perreira'nın merakla beklediği karar geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.