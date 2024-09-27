Kolombiya Ligi'nde maç devam ederken ortalık karıştı! Saldırmak için tribünden atladı... Taraftarlar birbirine girdi!

Kolombiya Ligi'nin 10.hafta karşılaşmasında Atletico Nacional ile Atl.Junior karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekibin ikinci golü bulmasıyla birlikte tribünlerde ortalık karıştı.

ORTALIK KARIŞTI

Gelen ikinci golün ardından ortalık kızıştı. Karşılaşma devam ederken bazı taraftarların saldırmak için tribünden aşağıya atlaması dikkatleri çekti.

Maçta tribünlerde yaşanan gerginlikler mücadelenin erken bitmesine neden oldu. Yaşanan söz konusu bu olaylardan sonra hakem Ararat karşılaşmayı erteledi.

YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Ev sahibi ekip yaşananların ardından resmi bir açıklama yaparak futbolun barış içinde yaşanması için saygı ve hoşgörü çağrısında bulundu.

İşte o açıklama;

Futbolun bir kutlama ve saygı alanı olduğu ve oyuna olan tutkunun bizi ayırması değil birleştirmesi gerektiği konusunda hepimizin hemfikir olduğundan eminiz. Bu nedenle stadyumlarda şiddetin yeri yoktur.