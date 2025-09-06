SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Kolombiya Milli takımı Dünya Kupası'na katıldı! Davinson Sanchez ve takım arkadaşları kendini tutamadı... Dans videoları sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray’ın başarılı stoper oyuncusu Davinson Sanchez Kolombiya milli takımı ile Dünya Kupası elemelerinde çıktığı Bolivya karşılaşmasından 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya katılma hakkı elde etti. Maçın ardından takım arkadaşlarıyla dans eden Sanchez’in görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kolombiya Milli takımı Dünya Kupası'na katıldı! Davinson Sanchez ve takım arkadaşları kendini tutamadı... Dans videoları sosyal medyada gündem oldu
Burak Kavuncu
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Kolombiya milli takımıyla Bolivya ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Sanchez’in takımı Kolombiya turnuvaya katılma hakkı kazandı. Maçın ardından tüm takımın dans gösterisi Kolombiya milli takımı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

3-0’LIK GALİBİYET!

Kolombiya Milli takımı Dünya Kupası na katıldı! Davinson Sanchez ve takım arkadaşları kendini tutamadı... Dans videoları sosyal medyada gündem oldu 1

Ev sahibi Kolombiya'da golleri atanlar James Rodriguez (31), Jhon Cordoba (74) ve Juan Fernando Quintero'dan (83) geldi.

DANSLARI PAYLAŞILDI

Davinson Sanchez ve arkadaşları maçın ardından uzun süre dans etti. Kolombiyalı taraftarlar da mücadele sonrasında sokakları karnaval alanına çevirdi. Bu anlar milli takım sosyal medya hesabında paylaşılırken, video kıs sürede gündem olmayı başardı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesiTrabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi
Toprak Razgatlıoğlu'ndan inanılmaz zafer! Rakibine fark attıToprak Razgatlıoğlu'ndan inanılmaz zafer! Rakibine fark attı
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya James Rodriguez davinson sanchez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Aykut Kocaman'dan Saran'a cevap!

Aykut Kocaman'dan Saran'a cevap!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"

Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.