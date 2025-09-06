Kolombiya Milli takımı Dünya Kupası'na katıldı! Davinson Sanchez ve takım arkadaşları kendini tutamadı... Dans videoları sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Kolombiya milli takımıyla Bolivya ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Sanchez’in takımı Kolombiya turnuvaya katılma hakkı kazandı. Maçın ardından tüm takımın dans gösterisi Kolombiya milli takımı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

3-0’LIK GALİBİYET!

Ev sahibi Kolombiya'da golleri atanlar James Rodriguez (31), Jhon Cordoba (74) ve Juan Fernando Quintero'dan (83) geldi.

DANSLARI PAYLAŞILDI

🎥 ¡𝟏, 𝟐, 𝟑 𝐲 𝐚𝐬𝐢́ 𝐧𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚𝐫, 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀𝐒, 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀!🕺#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/xO8xfq9Rnw — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025

Davinson Sanchez ve arkadaşları maçın ardından uzun süre dans etti. Kolombiyalı taraftarlar da mücadele sonrasında sokakları karnaval alanına çevirdi. Bu anlar milli takım sosyal medya hesabında paylaşılırken, video kıs sürede gündem olmayı başardı.