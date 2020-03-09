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Kolombiya Milli Takımı kadrosu açıklandı! Falcao...

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.03.2020 20:45 | Son Güncelleme

Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao'ya da yer verdi.

Kolombiya Milli Takımı kadrosu açıklandı! Falcao...

Galatasaray'da son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve süre aldığı son 7 maçta filelere 8 gol bırakan Radamel Falcao Kolombiya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı

Kolombiya'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao'ya da yer verdi. Bu listeden 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.

Falcao'nun yanı sıra tartışılan isim James Rodríguez ile Atlético Nacional'den Daniel Munoz da sürprizler olarak gösterildi.

Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile oynayacak

  1. Atalanta - Duván Zapata
  2. Atalanta - Luis Muriel
  3. Atlas - Camilo Vargas
  4. Atlético Madrid - Santiago Arias
  5. Atlético Nacional - Daniel Muñoz
  6. Banfield - Iván Arboleda
  7. Boca Juniors - Frank Fabra
  8. Boca Juniors - Jorman Campuzano
  9. Boca Juniors - Sebastián Villa
  10. Bournemouth - Jéfferson Lerma
  11. Brighton - Steven Alzate
  12. Celta Vigo - Jeison Murillo
  13. Club Brugge - Éder Álvarez
  14. Colonia - Jhon Córdoba
  15. Corinthians- Víctor Cantillo
  16. Espanyol - Bernardo Espinosa
  17. Everton - Yerry Mina
  18. FPorto Mateus Uribe
    19. Galatasaray- Falcao García
  19. Genk - Jhon Lucumí
  20. Girona - Johan Mojica
  21. Juventus - Juan Cuadrado
  22. León - Yairo Moreno
  23. León - William Tesillo
  24. Monterrey - Stefan Medina
  25. Napoli - David Ospina
  26. Rangers - Alfredo Morelos
  27. Real Madrid - James Rodríguez
  28. River Plate Juan - Fernando Quintero
  29. River Plate - Rafael Borré
  30. Sporting - Cristian Borja
  31. Tolima - Álvaro Montero
  32. Tottenham - Dávinson Sánchez
  33. Zenit Wílmar - Barrios

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Galatasaray Kolombiya Milli Takım kadro açıklandı falcao

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