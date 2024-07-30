Koltuk altı nasıl yazılır? Koltuk altı mı koltukaltı mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Koltuk altı sözcüğü hem günlük konuşmalarda hem de yazılı mesajlaşmalarda sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılan bu sözcüğün yazımında yaygın olarak kafa karışıklığı yaşanmakta ve bu karışıklıktan kaynaklı bu kelime hatalı bir şekilde yazıya aktarılmaktadır. Kelimelerin yazımında ikileme düşüldüğünde sözlük sitelerinden faydalanılması büyük önem taşımaktadır. Sözlük sitesi olarak ise karşımıza TDK sözlükleri çıkmaktadır.

Koltuk altı nasıl yazılır?

Koltuk altı sözcüğü “koltuk” ve “altı” kelimelerden oluşan bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkar. Cümlede genellikle isim görevini üstlenen bu kelime iki sözcükten oluştuğu için yazım stilinde yaygın olarak yazım yanlışına rastlanılır. Koltuk altı yazımı ile alakalı çelişki yaşandığında sözlük sitelerini ziyaret etmek oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu bu konuda harekete geçerek online olarak hizmet veren TDK sözlükleri sayfasını oluşturmuştur. Türkçe sözlük sitesi olarak da tabir edilen bu site bünyesinde kelime sorgulatma işlemi hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Kelimelerin doğru kullanımı kadar nasıl telaffuz edildiği ve ne anlama geldiği bilgileri de son derece önemlidir. Bu site üzerinden koltuk altı kelimesi başta olmak üzere birçok sözcüğün anlamına ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda koltuk altı TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim) Kolun omuz ile birleştiği yerin altındaki çukurluk.

Koltuk altı mı koltukaltı mı?

Koltuk altı kelimesi vücutta bulunan bir bölgeyi belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Koltuk altı isminden de anlaşılabileceği gibi kol ve omuzun kesiştiği yerin hemen altındaki çukurluk alanı belirtmek için kullanılır. Bu sözcük pek çok kişi tarafından yaygın olarak “koltukaltı” şeklinde bitişik yazılmaktadır. Pek çok yazılı mecrada da bu kelime yanlış yazım şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumunun TDK sözlükleri üzerinden bu sözcüğü sorgulattığımızda bu kelimenin doğru kullanımının her daim “koltuk altı” olarak ayrı yazılması gerektiği bilgisine ulaşıyoruz.

Ayrıca TDK tarafından oluşturulan yazım kuralları sayfasında da somut olarak bir yeri işaret eden “alt” ya da “üst” kelimeleri ile meydana getirilen kavram ya da birleşik sözcüklerin her zaman ayrı yazılması gerektiği bilgisi bulunmaktadır. Tüm bu bilgilerden yola çıkıldığında koltukaltı doğru yazılışı şöyledir: