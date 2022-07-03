Komandolar sel bölgesinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizledi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel bölgesinde görev yapan komandolar, balçık içinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizleyerek yerine astı.

İlişi köyünde selden zarar gören alanlarda çalışma yürüten Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri, bir iş yerinde balçık içinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri olduğunu fark etti.

Komandolar, Türk bayrağı ve Atatürk posterini balçık içinden alarak temizledi, ardından iş yerinin duvarına astı.

