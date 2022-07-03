YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Komandolar sel bölgesinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizledi

Komandolar sel bölgesinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizledi

03.07.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komandolar sel bölgesinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizledi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel bölgesinde görev yapan komandolar, balçık içinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizleyerek yerine astı.

İlişi köyünde selden zarar gören alanlarda çalışma yürüten Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri, bir iş yerinde balçık içinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri olduğunu fark etti.

Komandolar, Türk bayrağı ve Atatürk posterini balçık içinden alarak temizledi, ardından iş yerinin duvarına astı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyorKastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu:Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleriİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt jandarma

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Güner Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Tuna Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.