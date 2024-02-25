Komaya girip yoğun bakıma alınmıştı... Bordeaux futbolcusu Elis, ameliyat edildi

Fransa basınında yer alan haberde, maçta aldığı darbenin ardından kafa travması geçiren ve yapay komaya sokulan Elis'in kaldırıldığı hastanede başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.
Elis'in tıbbi muayeneler için hastaneye götürüldüğünü duyuran Bordeaux Kulübü ise futbolcunun son durumuna ilişkin açıklama yapmadı.
Bordeaux'nun dün akşam Guingamp'ı 1-0 yendiği maçın ilk dakikasında rakip takımın savunma oyuncusu Donacien Gomis ile çarpışan Elis, uzun süre yerde kalmıştı. Yaklaşık 8 dakika saha içerisinde tedavi gören 28 yaşındaki futbolcu, sedyeyle saha kenarına alınarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.