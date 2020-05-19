Kombine kart sahipleri ne yapacak?

Salgın nedeniyle ara verilen liglerde taraftarların merak ettiği konulardan biri de kombine kartlar.
Takımlarının tüm iç saha maçlarını izlemek için sezonluk bilet alan futbolseverler, maçlar başlasa da kapalı olan tribünler nedeniyle haklarını kullanamayacak.
Kulüpler bu konuda harekete geçmeye başladı. Premier League ekiplerinden Everton, kombine kart sahiplerinin kalan 5 iç saha maçı için kulüpten geri ödeme alabileceğini açıkladı.
Everton taraftarları söz konusu ücreti gelecek sezonun kombine kartları için indirim olarak kullabilecek. Merseyside ekibi, gönüllü taraftarlara geri ödemeyi virüsle mücadele vakıflarına bağışlama seçeneği de sundu.
12 Haziran'da maçlara başlamayı planlayan Premier League'de karşılaşmaların tarafsız stadyumlarda seyircisiz oynanması planlanıyor.
Kerem attı, Leverkusen kazandı!
Kruse'den şoke eden açıklama!
Ümit Özat'tan olay sözler!
Diagne'den kafa karıştıran paylaşım!
Albayrak'tan Mustafa Cengiz açıklaması!
Tüm takım koronavirüs testinde
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
İşte Damien Comolli'nin yeni adresi!
Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...
Trabzonsporluları ayağa kaldırdı
Ibrahimovic'in yeni adresini açıkladı!
Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!
Takımı almak üzereyim!
Merih Demiral geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum