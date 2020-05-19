SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Kombine kart sahipleri ne yapacak?

Kombine kart sahipleri ne yapacak?

FUTBOL HABERLERİ  | 19.05.2020 08:50 | Son Güncelleme

Futbolda maçlar seyircisiz oynanırsa kombine kart sahipleri ne yapacak? Bu konuda harekete geçen ilk kulüplerden biri Everton oldu. İngiliz ekibi, kalan beş iç saha maçında haklarını kullanamayacak taraftarlara üç seçenek sundu.

Kombine kart sahipleri ne yapacak?

Salgın nedeniyle ara verilen liglerde taraftarların merak ettiği konulardan biri de kombine kartlar.

Takımlarının tüm iç saha maçlarını izlemek için sezonluk bilet alan futbolseverler, maçlar başlasa da kapalı olan tribünler nedeniyle haklarını kullanamayacak.

Kulüpler bu konuda harekete geçmeye başladı. Premier League ekiplerinden Everton, kombine kart sahiplerinin kalan 5 iç saha maçı için kulüpten geri ödeme alabileceğini açıkladı.

Everton taraftarları söz konusu ücreti gelecek sezonun kombine kartları için indirim olarak kullabilecek. Merseyside ekibi, gönüllü taraftarlara geri ödemeyi virüsle mücadele vakıflarına bağışlama seçeneği de sundu.

12 Haziran'da maçlara başlamayı planlayan Premier League'de karşılaşmaların tarafsız stadyumlarda seyircisiz oynanması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
İşte Damien Comolli'nin yeni adresi!İşte Damien Comolli'nin yeni adresi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Dudak uçuklatan paylaşım!

Dudak uçuklatan paylaşım!

Ümit Özat'tan olay sözler!

Ümit Özat'tan olay sözler!

Kruse'den şoke eden açıklama!

Kruse'den şoke eden açıklama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

''VAR odasında Fenerbahçeliler vardı"

''VAR odasında Fenerbahçeliler vardı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kombine kart sahipleri ne yapacak?

Kombine kart sahipleri ne yapacak?

Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu!

İşte Damien Comolli'nin yeni adresi!

Acun Ilıcalı: Futbol takımı almak üzereyim!

Takımı almak üzereyim!

Mesut Özil’in desteğiyle Yunusemre’de 120 aileye yardım

Mesut Özil’in desteğiyle 120 aileye yardım

Jefferson Farfan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Yıldız futbolcu koroanvirüse yakalandı!

Danimarka'da futbolcuların sözleşme süreleri 31 Temmuz'a uzatıldı

Danimarka'da futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.