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Komodin nasıl yazılır? Komodin mi komidin mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

15.07.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz sözcük sayısı yönünden çok zengin bir dil olarak tabir edilir. Bu yüzden birçok sözcüğün yazımında sıklıkla hataya düşülür. Bu hatalar düzeltilmediği sürece ortaya manası belirsiz cümleler çıkar. Kelimelerin yazımı kadar noktalama işaretlerinin de doğru bir biçimde yazılması son derece önemlidir. Dilimizde yazımıyla alakalı en sık hata yapılan sözcüklerden biri komodin kelimesidir. Peki, komodin nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin yazımıyla ilgili en sık hataya rastlanılan durumlardan biri ağızdan çıktığı gibi yazıya dökülmesidir. Bu yanlışlık hemen hemen çoğu sözcükte yapılmaktadır. Komodin sözcüğü de yazılış şeklinde hata yapılan kelimelerden biridir. Bu sözcük Fransızca bir kelime olarak karşımıza çıkar. Fransızca “commodine” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türkçemizde yabancı kökene sahip kelime sayısı fazla olduğundan sıklıkla yazım stillerinde yanlışlık yapılmaktadır.

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Komodin nasıl yazılır?

Komodin kelimesi cümle içerisinde genellikle isim haliyle kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük sıklıkla "komidin" yazım şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Dilimizde yer alan birçok sözcüğün okunuşuyla yazılışları aynı değildir. Bu sebepten dolayı kelimelerde sıklıkla yazım yanlışına rastlanılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazılışını öğrenmek her şeyden önce Türkçemizi güzel kullanmamız adına yapmamız gereken en temel şeydir.

Kelimelerin gerek okunuş tarzları gerekse yazılış biçimlerini öğrenmenin en kolay yolu, online olara sözcük sorgulama sitelerini ziyaret etmekten geçmektedir. Bu bağlamda en güvenilir ve en sık ziyaret edilen kaynak, Türk Dil Kurumu’nun resmi sayfasıdır. Bu sayfa üzerinden komodin yazımı ile birlikte sözcüklerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz. Buna göre komodin kelimesinin manası şöyledir:

  • (İsim) Çoğunlukla yatakların hemen başucu kısmına konulan üzeri masa şeklindeki küçük dolap
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Komodin mi komidin mi?

Çoğu sözcüğün yazımında sıklıkla yanlışlık yapılmaktadır. Komodin sözcüğü de yanlışlık yapılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikkat çekici ve etkileyici bir yazım diline sahip olmak oldukça önemli bir konudur. Bu yüzden sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi gerekir. Bu noktada imdadımıza TDK sözlüğü yetişir. Bu sözlük üzerinden çevrim içi bir şekilde kelimelerin yazımıyla alakalı tüm bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda komodin TDK’ye göre doğru yazılışı “komodin” şeklinde olmalıdır. Bu sözcüğün “komidin” olarak hem telaffuz edilmesi hem de yazılması, yazım kurallarına aykırıdır. Yazım kurallarına harfiyen uymak Türkçemizi güzel kullanmanın en önemli altın kuralıdır. Buna göre komodin doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Komodin (doğru kullanım)
  • Komidin (yanlış kullanım)
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