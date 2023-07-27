Oyun kuruculuk nasıl yazılır? Oyun kuruculuk mu oyun kuruculuğu mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe günlük yaşamda bile yüzlerce kelimenin kullanıldığı zengin bir dildir. Bu nedenle yaşamın birçok noktasında kullanılan bazı kelimelerin nasıl yazılması gerektiği ile ilgili pek çok kişi tereddüt yaşayabilir. Bu nedenle Türkçede yer alan bütün kelimelerin anlamı ve yazılış biçimi konusunda Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözlükler incelenmelidir. TDK sözlüğünün 12. baskısında yapılan güncellemeler ile birlikte bazı sözcüklerin yazımı değişmiştir. Bu sözcüklerden biri de oyun kuruculuktur. Değişen kelimeleri önceki halleriyle kullanmaya alışmış kişiler, kelimelerin yeni yazım biçimlerini araştırmaya başladı. Özellikle profesyonel olarak yazı yazan kişilerin dikkat etmesi gereken yazım kılavuzları güncel haliyle birlikte yayımlandı.

Oyun kuruculuk nasıl yazılır?

Türkçede yer alan sözcüklerin nasıl yazılacağına Türk Dil Kurumu karar verir. Bazı durum ve zamanlarda kelimelerin yazım biçimleri ve anlamları değiştirilebilir. TDK tarafından gerçekleştirilen son düzenleme ile birlikte birçok sözcüğün yazım biçimi değişmiştir. Oyun kuruculuk yazımı güncellenen sözcükler arasında bulunuyor. Oyun kuruculuğu; oyun kurucusunun yaptığı iş anlamında kullanılan isim sözcüğüdür. Türkçe Sözlük'ün 12. baskısıyla ortaya çıkan yeni sözlükte, söz konusu sözcüğün oyun kuruculuk mu oyun kuruculuğu mu şeklinde kullanılması gerektiği sorulmaya başlandı. Yapılan düzenleme ile birlikte bu sözcüğün artık "oyun kuruculuk" biçiminde kullanılması gerektiğine karar verildi. Oyun kuruculuk gibi yazımı değiştirilen diğer sözcükler için TDK sözlüklerinin incelenmesinde fayda bulunuyor.

Oyun kuruculuk mu oyun kuruculuğu mu?

Türkçe sözcüklerin yazılışı ve anlamı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde TDK yazım kılavuzlarında yayımlanır. Pek çok kişi dil bilgisi kurallarına önem vererek bu kurallara uymaya dikkat eder. Bir dilin anlamlı ve etkili bir şekilde kullanımı, ancak o dilin kurallarına dikkat ederek gerçekleşir. Aynı zamanda Türkçedeki imla kurallarına dikkat etmek Türkiye Vatandaşı olan kişiler için bir vatandaşlık görevidir. Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazım şekilleri ve anlamları ile ilgili güncellemeler yapılmasına karar verdi. Buna göre 12. baskısı hazırlanan Türkçe yazım kılavuzunda bu kelimelerin yazım şekilleri farklı olacak. Yazım biçim değiştirilen sözcüklerden biri olan oyun kuruculuk TDK tarafından yayımlanan 12. basıma göre artık "oyun kuruculuk" olarak kullanılacak. Oyun kuruculuk doğru yazılışı: