Kanun koyuculuk nasıl yazılır? Kanun koyuculuk mu kanun koyuculuğu mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede günlük ve profesyonel hayatta kullanılan binlerce kelime bulunur. Bu nedenle dilimiz oldukça zengin dillerin başında gelir. Kelimelerin fazla olması nedeniyle bazılarının nasıl kullanılması gerektiği karıştırılabilir. Türkçedeki ses ve telaffuz sebebiyle sıklıkla hatalı kullanıma neden olan kelimelerden biri de kanun koyuculuktur. Bu tür kelimelerin halk arasında kullanım biçimleri nasıl yaygınlaşırsa, doğru zannedilebilir. Ancak bu durum büyük bir bilgi kirliliğine neden olur. Bu nedenle Türkçede yer alan bütün sözcüklerin anlamı ve doğru yazılışı konusunda Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözlüklere bakılmalıdır. TDK sözlüğünün 12. baskısında yapılan değişikliklerle birlikte bazı kelimelerin yazımı değişmiştir. Bu sözcüklerden biri de kanun koyuculuktur.

Kanun koyuculuk nasıl yazılır?

Bazı kelimeler halk arasındaki kullanımı ve sözlükteki doğru kullanımları karıştırılabilir. Bu durum ses olayları ve telaffuz biçimleriyle açıklanır. Bu tür kelimelerin nasıl yazılacağına TDK karar verir. Bazı durumlarda kelimelerin yazım biçimleri ve anlamları değiştirilebilir. TDK tarafından yapılan düzenleme ile birlikte pek çok kelimenin yazım şekli değişmiştir. Kanun koyuculuk yazımı değiştirilen kelimeler arasında yer alıyor. Türkçe Sözlüğün 12. baskısında yapılan değişiklikle birlikte söz konusu kelimenin doğru kullanımının kanun koyuculuk mi kanun koyuculuğu mu olacağı konusunda kafalar karışmıştır. Yapılan değişikliklerle birlikte bu kelimenin artık "kanun koyuculuk" biçiminde kullanılması gerekiyor.

Kanun koyuculuk mu kanun koyuculuğu mu?

Türkçe kelimelerin yazım biçimi ve anlamı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde belirlenir. Pek çok insan dil konusunda hassasiyet göstererek bu kurallara uymaya dikkat eder. Bu sayede Türkçe etkili bir şekilde kullanılarak anlamı bir iletişim kurulabilir. Aynı zamanda dil kurallarına dikkat etmek Türkiye Vatandaşı olan herkes için bir vatandaşlık görevidir. Türk Dil Kurumu, bazı sözcüklerin yazım şekilleriyle alakalı değişiklikler yapılmasına karar verdi. Buna göre 12. baskısı hazırlanan Türkçe Sözlük'te bu sözcüklerin yazım biçimleri farklı olacak. Değiştirilen kelimelerden biri olan Kanun koyuculuk TDK tarafından yayımlanan yeni kılavuza göre artık "kanun koyuculuk" olarak yazılacak. Kanun koyuculuk doğru yazılışı: