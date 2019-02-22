Mynet Trend

Kompozit meme büyütme estetiği nedir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 22.02.2019 16:03 | Son Güncelleme

Bazı meme büyütme estetiği operasyonlarından sonra meme implantlarının hatları belirgin olabiliyor. Peki, bunun sebebi ne ve çözmek için neler yapılabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, meme büyütme estetiğinde doğal kıvrımlar oluşmasına yardımcı olan kompozit meme estetiği tekniğini sizler için anlattı.

Kompozit meme büyütme estetiği nedir?

Eğer meme büyütme estetiğinde hastanın yeterli meme dokusu yoksa, kullanılan implantların konturları dışarıdan görünür hale gelebilir. Bu doğal bir görünüm oluşmasına engel olduğu için hem hasta hem de cerrah açısından memnuniyet derecesinin azalmasına neden olabilir. Çünkü meme estetiğinin başarılı sayılabilmesi için öncellikle estetik yaptırıldığının belli olmaması gerekir.

Göğüsler doğal kıvrımlarını koruyarak yumuşak geçişler yapmalı ve doğal bir görünüme sahip olmalıdır.

YUMUŞAK DOKU TRANSFERİ

Göğüslerinin boyutundan ve şeklinden memnun olmayan kadınlar meme implantı ile göğüs büyütme yaptırabilirler. Estetik sonrası göğüslerin doğal görünüme kavuşması için kişinin var olan meme dokusu, implantın boyutu ve şeklinin vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması gerekir. Meme estetiğinde boy, kilo, göğüs kafesi genişliği hepsi bir arada değerlendirilerek yerleştirilecek olan implantın boyutuna karar verilir. Meme implantı yerleştirildikten memenin konturunu doğal ve estetik hale getirmek için yağ enjeksiyonu ile rötuş işlemi uygulanabilir.
Kompozit meme estetiğinde aynı operasyon içerisinde göğüslerin ihtiyacına göre meme dikleştirme, büyütme ve lipo filling denilen yağ enjeksiyonu uygulanması gerekebilir. Eğer kişinin var olan meme dokusu implant için yeterli değilse, makro ve nano teknikleri ile kişinin kendi vücudundan yağ dokusu transfer edilebilir. Bu aynı zamanda meme dokusu ve çevresindeki derinin kalitesinin artmasını sağlar.

DOĞAL VE ESTETİK KIVRIMLAR

Bu tekniğin ana hedefi göğüslerin hacmini büyütürken, meme implantları ile göğüs kafesi arasındaki geçişi yumuşatmak, meme implantının üst tarafına eklenen yağla daha doğal bir dekolte görünümü oluşturmaktır. Kullanılacak olan yağ kişinin karın ya da kalça bölgesinden alınarak özel bir saflaştırma işleminden geçirilir ve hemen enjekte edilir. Kişinin kendi yağı kullanıldığı için alerjik reaksiyon riski oldukça düşüktür. Yağ enjeksiyonu ile meme rekonstrüksiyonu sonuçları optimize edilebilir ve rötuş yapılabilir, bu sayede doğal kıvrımlara sahip göğüslere ulaşılabilir.
Yeterli göğüs dekoltesi olmadığı için meme büyütme estetiğinden faydalanamayan kişiler de bu teknikten faydalanabilir. Yumuşak doku transferi ile kompozit göğüs büyütme estetiği yaptırabilir. Alanında uzman bir estetik cerraha giderek kompozit meme estetiği hakkında kişiye özel bilgi alınması tavsiye edilir.

ESTETİK


PARTNERBuraya hiç yağmur yağmıyorBuraya hiç yağmur yağmıyor
Erkeklerin saklanmaya ihtiyacı yok!Erkeklerin saklanmaya ihtiyacı yok!
Kalp sağlığı midede başlarKalp sağlığı midede başlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meme estetiği ameliyat operasyon estetik ameliyat

En Çok Okunan Trend Haberler

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoke etti

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoke etti

Bir anda havada yakaladı!

Bir anda havada yakaladı!

Tehditler havada uçuştu! 'Survivor'da aç kaldığım için...'

Tehditler havada uçuştu! 'Survivor'da aç kaldığım için...'

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkeklerin saklanmaya ihtiyacı yok!

Erkeklerin saklanmaya ihtiyacı yok!

Kalp sağlığı midede başlar

Kalp sağlığı midede başlar

Alerji tedavisinde bağırsak florasının onarımı büyük önem taşıyor

Alerji tedavisinde bağırsak florasının onarımı neden önemli?

Sekonder akciğer kanserlerinde cerrahi mümkün mü?

Sekonder akciğer kanserlerinde cerrahi mümkün mü?

Vertigo nedir? Vertigo nasıl geçer? Vertigo neden olur? Vertigo tedavisi : Vestibüler rehabilitasyon nedir?

Baş dönmesi sorunu denge algısıyla son buluyor!

Mikroplar lösemi riskini azaltıyor! Lösemiden korunmak için ne yapmalı?

Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuzu mikropla tanıştırın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.