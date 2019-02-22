Kompozit meme büyütme estetiği nedir?

Eğer meme büyütme estetiğinde hastanın yeterli meme dokusu yoksa, kullanılan implantların konturları dışarıdan görünür hale gelebilir. Bu doğal bir görünüm oluşmasına engel olduğu için hem hasta hem de cerrah açısından memnuniyet derecesinin azalmasına neden olabilir. Çünkü meme estetiğinin başarılı sayılabilmesi için öncellikle estetik yaptırıldığının belli olmaması gerekir.

Göğüsler doğal kıvrımlarını koruyarak yumuşak geçişler yapmalı ve doğal bir görünüme sahip olmalıdır.

YUMUŞAK DOKU TRANSFERİ

Göğüslerinin boyutundan ve şeklinden memnun olmayan kadınlar meme implantı ile göğüs büyütme yaptırabilirler. Estetik sonrası göğüslerin doğal görünüme kavuşması için kişinin var olan meme dokusu, implantın boyutu ve şeklinin vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması gerekir. Meme estetiğinde boy, kilo, göğüs kafesi genişliği hepsi bir arada değerlendirilerek yerleştirilecek olan implantın boyutuna karar verilir. Meme implantı yerleştirildikten memenin konturunu doğal ve estetik hale getirmek için yağ enjeksiyonu ile rötuş işlemi uygulanabilir.

Kompozit meme estetiğinde aynı operasyon içerisinde göğüslerin ihtiyacına göre meme dikleştirme, büyütme ve lipo filling denilen yağ enjeksiyonu uygulanması gerekebilir. Eğer kişinin var olan meme dokusu implant için yeterli değilse, makro ve nano teknikleri ile kişinin kendi vücudundan yağ dokusu transfer edilebilir. Bu aynı zamanda meme dokusu ve çevresindeki derinin kalitesinin artmasını sağlar.