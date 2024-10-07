Komşularını darp ettikleri söyleniyordu! Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis... Cezaevine girecek mi?

"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve eşi Engin Polat çiftinin yargılandığı başla dosyalar da bulunuyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla da bir davası bulunuyordu. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Polat çifti ve Metin Atayeter katılmadı. Avukatlar önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

"SAVCI TANIKLARIMIZIN İFADELERİNİ DİKKATE ALMADI"

Polat çiftinin avukatı savunmasını yazılı olarak dosyaya sunduğunu belirterek, "Dilan Polat hakkında yeniden ihbarda bulunması mütalaasını kabul etmiyoruz. Dilan Polat'ın 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna dair bir delil yok. Soruşturma aşamasında Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Savcı bizim tanıklarımızın söylediklerini esasa almadan sadece müştekilerin ifadelerine bakarak suçu sabit görmüştür. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi tamamen ihlal edilmiştir" dedi.

Mağdur Metin Atayeter'in avukatları ise mütalaaya karşı bir diyecekleri olmadığını söyleyerek, "Taraflar uzlaşmışlardır. Davanın düşmesini talep ederiz" dedi.

3 SUÇTAN DAVA DÜŞTÜ

Kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından mağdur Metin Atayeter'in şikayetini geri çekmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

ENGİN POLAT'A HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme ayrıca Dilan Polat'ın, 'tehdit' suçundan suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Engin Polat ise, 'gece vakti birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapse çarptırıldı.

Mahkeme, Engin Polat'ın cezasının ertelenmesine hükmetti.