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Komşularının tavsiyesiyle açtığı imalathane ve kafede kadınlara istihdam sağlıyor

01.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de girişimci Selma Yıldırım: - "Ev hanımları inanarak hayallerinin peşinden gitsinler. Ben de bu işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ama başlayıp azmedince beklediğimden daha büyük işler oldu"

KOCAELİ (AA) - MELİH PALAS - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde komşularının tavsiyesi üzerine yaptığı börek ve tatlıları kafede müşterilerinin beğenisine sunan girişimci Selma Yıldırım, 3 kadına istihdam sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.

Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Selma Yıldırım (44), yaptığı yöresel ürünlerin beğenilmesi üzerine komşularının tavsiyesiyle 2017 yılında evinin altında imalathane açmaya karar verdi.

Burada börek, yufka, erişte ve baklava gibi yiyecekler üreterek iş yerlerine satan Yıldırım, evinin yanındaki sahilde kiraladığı bahçeye de kafe açtı.

İşlerini büyütüp 3 kadına istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşayan Yıldırım, ev hanımlarına hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyor.

- "Üretmenin, kendi istediğin şeyleri başarmanın mutluluğu tarif edilemez"

Girişimci Selma Yıldırım, AA muhabirine, aile bütçesine katkıda bulunmak için Boşnak ve kol böreği ile gözleme, yufka, erişte, baklava, zeytinyağlı sarma, mantı ve tarhana işi yapmaya karar verdiğini anlattı.

Kendisine imalathane açtığını, işini severek yaptığını belirten Yıldırım, "2021 yılında yine evimin ve imalathanemin yanında sahilde bakımsız bahçeyi kiralayarak burada işletme açtım. Eşim Cüneyt, kızım Ceren ve oğlum Umut'la açtığımız bu işletmede Boşnak böreğini ve Boşnaklara özgü tatlıların yanı sıra organik köy kahvaltısı, mantı, gözleme, tatlı çeşitleri ve kuru yufka, kuru baklava, erişte, sarma ve çarşaf böreği satıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, kendi işinin patronu olduğu için çok sevindiğini dile getirerek, "Eşim ve çocuklarım en büyük destekçim. Ürettiğimiz ürünler bütün sofralara ulaşıyor ve beğeniliyor, bu beni çok mutlu ediyor." dedi.

Kadın istihdamı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım, ev hanımlarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Benim gibi olan ev hanımları inanarak hayallerinin peşinden gitsinler. Ben de bu işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ama başlayıp azmedince beklediğimden daha büyük işler oldu. Artık yaptığımız ürünleri aynı doğallıkta ailem ve 3 çalışanımla üretip, Karamürsel'de her mahalleye ve isteyen iş yerlerine gönderiyoruz. Talep geldiği sürece Türkiye'nin çeşitli illerine, hatta yurt dışına dahi gönderebiliriz. Bunun gururu ve mutluluğu paha biçilemez. Üretmenin, kendi istediğin şeyleri başarmanın mutluluğu tarif edilemez, herkese tavsiye ederim."

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