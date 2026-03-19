Komşusundan sessiz olmasını isteyince kabusu yaşadı! Saçlarını yolup, dişlerini kırdı

Güney Galler’de yaşanan korkunç saldırı, sağlık çalışanı Kelly’nin hayatını alt üst etti. 25 Mart 2025’te Porthcawl’daki bir karavan parkında gerçekleşen olayda, Kelly’nin iki ön dişi koptu, burnu kırıldı ve boynundan yaralandı.

“HAYATIM ALTÜST OLDU”

Kelly, saldırının tamamen sebepsiz ve beklenmedik olduğunu anlattı. Olaydan önce torununun uyuduğu sırada gürültüyü azaltmasını istediği komşusu Shawna Miller, rica üzerine sinirlendi ve Kelly’nin başını karavana çarparak iki ön dişini kırdı.

Kelly, saldırının ardından yüzünde ve çenesinde ciddi ağrı ve morluklarla hastaneye kaldırıldı.

ZANLI HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

29 yaşındaki Shawna Miller, Newport Crown Court’ta “bedeni zarar vermeye yönelik saldırı” suçunu kabul ederek 14 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Kelly’ye 500 sterlin tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Miller’ın geçmişte altı sabıka kaydı olduğu, 2024’te aldığı 12 haftalık ertelenmiş hapis cezasının da bulunduğu ifade edildi.