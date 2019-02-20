Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dedi

İddiaya göre Kurum, 14 Şubat sevgililer gününde komşusu olan kadının avluda asılı 3 iç çamaşırını çaldı. 18 Şubat'ta da aynı kadına 'cinsel içerikli' mektuplar yazarak, camdan odasının içerisine atan adam, ismi açıklanmayan mağdur kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Polis, Kurum'un üzerinde 3 iç çamaşırı buldu. Kurum'un iç çamaşırlarından birini giydiği, ikisini de kazağının içerisinde sakladığı belirlendi.
Zanlı, Gazimağusa'da Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme zanlı Kurum'un tutuklu şekilde yargılanmasına karar verdi. Mahkemede söz alan Kurum da, ”Çok pişmanım. Özür dilerim. Aşk kurbanı oldum, kötü niyetim yoktu” dedi.
(DHA)
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