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Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dedi

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YAŞAM  | 20.02.2019 16:45 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde komşusuna ait iç çamaşırları çalan ve cinsel içerikli mektuplar yazan Mehmet Kurum adlı vatandaş, 'cinsel taciz' iddiası ile yargılanıyor.

Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dedi

İddiaya göre Kurum, 14 Şubat sevgililer gününde komşusu olan kadının avluda asılı 3 iç çamaşırını çaldı. 18 Şubat'ta da aynı kadına 'cinsel içerikli' mektuplar yazarak, camdan odasının içerisine atan adam, ismi açıklanmayan mağdur kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

ÇAMAŞIRLARDAN BİRİNİ GİYMİŞ, İKİSİNİ KAZAĞININ İÇİNDE SAKLAMIŞ!

Polis, Kurum'un üzerinde 3 iç çamaşırı buldu. Kurum'un iç çamaşırlarından birini giydiği, ikisini de kazağının içerisinde sakladığı belirlendi.

'AŞK KURBANI OLDUM'

Zanlı, Gazimağusa'da Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme zanlı Kurum'un tutuklu şekilde yargılanmasına karar verdi. Mahkemede söz alan Kurum da, ”Çok pişmanım. Özür dilerim. Aşk kurbanı oldum, kötü niyetim yoktu” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Taciz KKTC

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