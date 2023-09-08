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  4. Konferans Ligi kadrosuna alınmamıştı! Emre Mor Fenerbahçe yönetimine resti çekti, Adana Demirspor'a transfer oluyor

Konferans Ligi kadrosuna alınmamıştı! Emre Mor Fenerbahçe yönetimine resti çekti, Adana Demirspor'a transfer oluyor

08.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi kadrosunun dışında bırakılan Emre Mor, bu kararın sonrasında Fenerbahçe'den ayrılmayı isterken, yeni adresi büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Karagümrük'ten kadrosuna kattığı ve sezonun ilk maçı olan Zimbru karşılaşmasında oyuna girdikten 11 dakika sonra sakatlanıp kenara gelmişti.

YENİ ADRESİ ADANA DEMİRSPOR

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Sonraki tüm karşılaşmaları kaçıran Milli futbolcu, İsmail Kartal tarafından Konferans Ligi kadrosunun dışında bırakıldı. Bunun moral bozukluğunu yaşayan 26 yaşındaki hücum oyuncusuna Adana Demirspor'un talip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Yönetimi, İsmail Kartal'ın ayrılığa onay vermesi halinde Akdeniz ekibiyle pazarlıklara başlayacak.

42 MAÇTA 6 GOL

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Emre Mor'un Adana Demirspor'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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