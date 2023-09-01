KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ! Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi canlı olarak ekrana geldi. Fenerbahçe Twente ile oynadığı ilk karşılaşmadan 5-1 üstünlükle ayrılmıştı. Dün oynanan Twente Fenerbahçe maçı ise 1-0 sarı-lacivetlilerin üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ise Vincent Aboubakar'ın 52. dakika attığı gol sonucu 1-0 siyah beyazlı temsilcimizin galibiyeti ile tamamlandı. Öte yandan Adana Demirspor Genk maçı da Cherif Ndiaye'ni 45+9'da attığı golle 1-0 sona erdi. Şimdi gözler Konferans Ligi kura çekimine çevrildi. UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın saati ve kanalı...
UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün (1 Eylül 2023 Cuma) 15.30'da gerçekleştirildi.
Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana geldi. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlenebilecek.
UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları şöyle:
TORBA: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş
TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,
TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından izlenebilmektedir.