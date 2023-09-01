KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ! Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi canlı olarak ekrana geldi. Fenerbahçe Twente ile oynadığı ilk karşılaşmadan 5-1 üstünlükle ayrılmıştı. Dün oynanan Twente Fenerbahçe maçı ise 1-0 sarı-lacivetlilerin üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ise Vincent Aboubakar'ın 52. dakika attığı gol sonucu 1-0 siyah beyazlı temsilcimizin galibiyeti ile tamamlandı. Öte yandan Adana Demirspor Genk maçı da Cherif Ndiaye'ni 45+9'da attığı golle 1-0 sona erdi. Şimdi gözler Konferans Ligi kura çekimine çevrildi. UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın saati ve kanalı...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün (1 Eylül 2023 Cuma) 15.30'da gerçekleştirildi.

2023 - 2024 UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana geldi. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlenebilecek.

UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları şöyle:

TORBA: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana, TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE GRUP MAÇLARININ TARİHİ

Maç günü: 21 Eylül 2023 Maç günü: 5 Ekim 2023 Maç günü: 26 Ekim 2023 Maç günü: 9 Kasım 2023 Maç günü: 30 Kasım 2023 Maç günü: 14 Aralık 2023

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI TAKİP İÇİN FREKANS BİLGİLERİ

TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından izlenebilmektedir.

