Konferans Ligi'nde Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi belli oldu!

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Samsunspor play-off turunda Shkendija'yı geçtikten sonra son 16 turu için kura çekimine katıldı.

RAKİBİ BELLİ OLDU!

Temsilcimiz Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano oldu.

ELERSEK KİMLERLE EŞLEŞEBİLİRİZ?

Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FİNAL YOLU BELLİ OLDU...

UEFA Konferans Ligi'nde final yolu belli oldu;

Samsunspor-Vallecano

Crystal Palace-AEK Larnaca

Fiorentina-Rakow

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

Alkmaar-Sparta Prag

Celje-AEK

Rijeka-Strasbourg

Sigma Olomouc-Mainz

SHKENDIJA'YI ELEMEYİ BAŞARMIŞTIK!

Samsunspor ile Shkendija, Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip gelerek adını son 16 takım arasında yazdırdı. Tarihi galibiyette goller O.Ntcham (P), C.Ndiaye ve Mouandilmadji'den (2) geldi. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz Samsunspor, toplamda 5-0'lık skorla ülkemize büyük sevinç yaşattı.