Konferans Ligi'nde Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi belli oldu!

SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi belli oldu. Temsilcimiz İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti.

Burak Kavuncu

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Samsunspor play-off turunda Shkendija'yı geçtikten sonra son 16 turu için kura çekimine katıldı.

RAKİBİ BELLİ OLDU!

Konferans Ligi nde Samsunspor un son 16 turundaki rakibi belli oldu! 1

Temsilcimiz Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano oldu.

ELERSEK KİMLERLE EŞLEŞEBİLİRİZ?

Konferans Ligi nde Samsunspor un son 16 turundaki rakibi belli oldu! 2

Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FİNAL YOLU BELLİ OLDU...

Konferans Ligi nde Samsunspor un son 16 turundaki rakibi belli oldu! 3

UEFA Konferans Ligi'nde final yolu belli oldu;

  • Samsunspor-Vallecano
  • Crystal Palace-AEK Larnaca
  • Fiorentina-Rakow
  • Lech Poznan-Shakhtar Donetsk
  • Alkmaar-Sparta Prag
  • Celje-AEK
  • Rijeka-Strasbourg
  • Sigma Olomouc-Mainz

SHKENDIJA'YI ELEMEYİ BAŞARMIŞTIK!

Konferans Ligi nde Samsunspor un son 16 turundaki rakibi belli oldu! 4

Samsunspor ile Shkendija, Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip gelerek adını son 16 takım arasında yazdırdı. Tarihi galibiyette goller O.Ntcham (P), C.Ndiaye ve Mouandilmadji'den (2) geldi. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz Samsunspor, toplamda 5-0'lık skorla ülkemize büyük sevinç yaşattı.

