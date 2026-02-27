Konferans Ligi'nde Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi belli oldu!

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Samsunspor play-off turunda Shkendija'yı geçtikten sonra son 16 turu için kura çekimine katıldı.
Temsilcimiz Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano oldu.
Samsunspor, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi'nde final yolu belli oldu;
Samsunspor ile Shkendija, Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip gelerek adını son 16 takım arasında yazdırdı. Tarihi galibiyette goller O.Ntcham (P), C.Ndiaye ve Mouandilmadji'den (2) geldi. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz Samsunspor, toplamda 5-0'lık skorla ülkemize büyük sevinç yaşattı.
