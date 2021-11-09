Konser faciasını umursamadı! Khloe Kardashian’ın transparan tulumlu paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Khloe Kardashian, kız kardeşi Kylie Jenner’ın da sevgilisi olan Travis Scott’ın Teksas’ta gerçekleşen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği konser faciasından sonra yaptığı paylaşımla gündemde.

Hayranları, televizyon yıldızını ilgisiz olmakla ve yaşananlara göz yummakla suçlayan yorumlarda bulundu.

37 yaşındaki televizyon yıldızının dar transparan bir tulumla yaptığı paylaşımlar tepki çekerken, Khloe Kardashian ailesinden Kourtney Kardashian, Kendall Jener, Kylie Jenner ve Kim Kardashian yaşanan felaket sonrası sosyal medya hesaplarını karartmıştı.

