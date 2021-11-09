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  4. Konser faciasını umursamadı! Khloe Kardashian’ın transparan tulumlu paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Konser faciasını umursamadı! Khloe Kardashian’ın transparan tulumlu paylaşımı hayranlarını kızdırdı

09.11.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Khloe Kardashian, Travis Scott konserinde yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği trajediden sadece birkaç gün sonra Instagram hesabından seksi pozlar paylaştı. Khloe Kardashian’ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Konser faciasını umursamadı! Khloe Kardashian’ın transparan tulumlu paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Khloe Kardashian, kız kardeşi Kylie Jenner’ın da sevgilisi olan Travis Scott’ın Teksas’ta gerçekleşen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği konser faciasından sonra yaptığı paylaşımla gündemde.

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Hayranları, televizyon yıldızını ilgisiz olmakla ve yaşananlara göz yummakla suçlayan yorumlarda bulundu.

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37 yaşındaki televizyon yıldızının dar transparan bir tulumla yaptığı paylaşımlar tepki çekerken, Khloe Kardashian ailesinden Kourtney Kardashian, Kendall Jener, Kylie Jenner ve Kim Kardashian yaşanan felaket sonrası sosyal medya hesaplarını karartmıştı.

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Khloe Kardashian
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