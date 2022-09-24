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Konser girişinden elde edilen kitaplar köy okulundaki öğrencilerin yüzünü güldürüyor

24.09.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de Gençlik Spor İl Müdürlüğünce kitapsız köy okulu kalmaması için düzenlenen proje kapsamında gerçekleştirilen konserde bağışlanan yaklaşık 1000 kitap öğrencilere ulaştırılıyor - Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce: - "Amacımız, halkımıza konser vermek, gençlerimizin yeteneklerini sergilemesi ve buradan elde ettiğimiz kitapları da genç beyinlerle buluşturarak onların düşünce dünyalarına katkıda bulunmaktı"

CEM ALİ KUŞ - Düzce'de Gençlik Spor İl Müdürlüğünce kitapsız köy okulu kalmaması için düzenlenen "Bir Kitap Bir Şarkı" projesi kapsamında gerçekleştirilen konserden elde edilen kitaplar öğrencilerle buluşturuluyor.

Gençlik Merkezi tarafından köy okullarında okuyan çocukların kütüphanelerine katkıda bulunmak amacıyla 6 ay önce "Bir Kitap Bir Şarkı" projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde 13 Mart'ta 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda gönüllü gençlerin oluşturduğu müzik grubunun gerçekleştirdiği konsere girişler, bilet yerine kitap bağışıyla yapıldı.

Konserde bağışlanan yaklaşık 1000 kitap köy okullarına dağıtılıyor.

- "Proje yoğun ilgi gördü"

Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, projenin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kitapların köy okullarına dağıtımına başlandığını dile getiren İnce, "Proje kapsamında Çalıcuma İlkokuluna geldik. Amacımız, halkımıza konser vermek, gençlerimizin yeteneklerini sergilemesi ve buradan elde ettiğimiz kitapları da genç beyinlerle buluşturarak onların düşünce dünyalarına katkıda bulunmaktı." diye konuştu.

İnce, yeni bir proje hedeflerinin olduğunu anlatarak, "Bu anlamda düzenlediğimiz ilk projemiz oldu. Tabii bunun devamını yapacağız. Bu yıl da sıkı bir şekilde bu tarz projelere hazırlanıyoruz. İlk etapta hedefimiz 1000 kitaptı şimdi ise yeni hedefimiz 10 bin kitap. Hedeflerimizi hep büyük tutuyoruz. Projeyi gerçekleştirip kitapları da öğrencilere hediye etmek hayalimiz." ifadelerini kullandı.

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