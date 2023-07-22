Konser öncesi rahatsızlandı... İrem Derici hastaneye kaldırıldı!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Finduk Festivali'nin 2. gününde saat 21.00'de sahne alması beklenen İrem Derici, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Akçakocalı vatandaşlar ile buluşamayacak. Ani bir rahatsızlık geçiren İrem Derici, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile görüşerek üzüntülerini belirtti.

Hem Yanmaz'dan hem de Akçakocalılardan özür dilediğini belirten Derici, en kısa zamanda başka bir konserde vatandaşlar ile buluşmak istediğini de dile getirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İrem Derici ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İrem Derici'nin yerine bu akşam rap müziğin önemli isimlerinden Eypio saat 21.00'de Akçakocalı vatandaşlar ile buluşacak. (İHA)

