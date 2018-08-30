Konser ücretini dolar üzerinden alan Tarkan, TL'ye döndü

Habertürk'ten Bülent İpek'in haberine göre ünlü şarkıcı Tarkan, dolar üzerinden istediği konser ücretini kur piyasasındaki oynaklığa daha fazla direnmeyerek TL'ye çevirdi.

Dolar kurunun değişkenliğinden yakınan organizatörlerin ise Tarkan'ın ‘TL'ye geçme' kararını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.

Tarkan, yurt içi konserlerinden yaklaşık 200 bin dolar, yurt dışından 400 bin dolar istiyordu.

Konser ücreti, İstanbul’a uzaklığına, konser alanının büyüklüğüne ve konserin niteliğine göre azalıp çoğalabiliyordu.

KONSER TAKVİMİ HAFTAYA BELLİ OLACAK

Sanatçının, geleneksel hale gelen günlerce süren Harbiye Açıkhava konser maratonunun akıbeti ise gelecek hafta netlik kazanacak. Babalık heyecanının kesintiye uğramaması için bu yıl konser yapmama kararı alarak eşi ve kızıyla Almanya’da yaşayan Tarkan, yoğun istek nedeniyle kararını değiştirdi. Ancak önündeki engel mevsim şartları. Buna göre, sanatçının konser kararı ve takvimi önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Eylül’de konser için geç kalan ve ekim ayını planlayan Tarkan ve kurmayları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün ekim ayı verilerine göre konsere en uygun günleri belirleyerek tarih ve konser sayısına karar verecekler.

