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Konser ücretini dolar üzerinden alan Tarkan, TL'ye döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

Tarkan, doların Türk Lirası karşısında rekor değer kazanmasının ardından tarifesinde değişikliğe gitti. Sanatçı, yurt içi konserlerinde Türk Lirası ile ödeme alacak.

Konser ücretini dolar üzerinden alan Tarkan, TL'ye döndü

Habertürk'ten Bülent İpek'in haberine göre ünlü şarkıcı Tarkan, dolar üzerinden istediği konser ücretini kur piyasasındaki oynaklığa daha fazla direnmeyerek TL'ye çevirdi.

Dolar kurunun değişkenliğinden yakınan organizatörlerin ise Tarkan'ın ‘TL'ye geçme' kararını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.

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Tarkan, yurt içi konserlerinden yaklaşık 200 bin dolar, yurt dışından 400 bin dolar istiyordu.

Konser ücreti, İstanbul’a uzaklığına, konser alanının büyüklüğüne ve konserin niteliğine göre azalıp çoğalabiliyordu.

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KONSER TAKVİMİ HAFTAYA BELLİ OLACAK

Sanatçının, geleneksel hale gelen günlerce süren Harbiye Açıkhava konser maratonunun akıbeti ise gelecek hafta netlik kazanacak. Babalık heyecanının kesintiye uğramaması için bu yıl konser yapmama kararı alarak eşi ve kızıyla Almanya’da yaşayan Tarkan, yoğun istek nedeniyle kararını değiştirdi. Ancak önündeki engel mevsim şartları. Buna göre, sanatçının konser kararı ve takvimi önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Eylül’de konser için geç kalan ve ekim ayını planlayan Tarkan ve kurmayları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün ekim ayı verilerine göre konsere en uygun günleri belirleyerek tarih ve konser sayısına karar verecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan konser ücreti Dolar türk lirası

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Turkiye bildigin kucuk amerika olmus haberimiz yok. Sanatcisindan siyasetcisine herkes dolarla is yapiyormus.
helal olsun
aldiklarini da bozdursana tarkoo
bu adama 40ından sonra birşeyler oldu. milli ve manevi konularda daha duyarlı oldu. Zamanında nelerle itham edilmiş resimler çıkmıştı.
en yuksek kurdan aliyor ne anladik bu isten :(
kusura bakmayın helal olsun diyemiyecegim
neden olmasın birazdaha konserine izleyici gelsin yani kısa bir hesap konser 100 olar ise tarkan 650 tl alır 100 kişi gelecegine 125 kişi gelir duyarlı vatandaştan %25 i 25* 650=olursana %25 kar bunun neri Tl almak oluyor bunu anlamadım
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