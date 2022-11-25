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  4. Konserde ‘yoruldum’ diyen Sinan Akçıl'a bakın ne fırlattılar!

Konserde ‘yoruldum’ diyen Sinan Akçıl'a bakın ne fırlattılar!

25.11.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da üniversite öğrencilerine konser veren Sinan Akçıl "Resmen enerjim kalmadı" deyince öğrenciler sahneye mesir macunu fırlattı.

Konserde ‘yoruldum’ diyen Sinan Akçıl'a bakın ne fırlattılar!

Şarkıcı Sinan Akçıl, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen konserde binlerce üniversiteliyi şarkılarıyla coşturdu. Şehir buluşmaları kapsamında bir gün önce şehre gelen ve öğrenciler ile vakit geçiren Akçıl gençlik merkezinde öğrenciler ile stüdyoya girip şarkı söyledi.

Konserin ilerleyen dakikalarında "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum resmen enerjim kalmadı" diyen Sinan Akçıl'a Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, mesir macunu ile cevap verdiler ve sahneyi adeta macun yağmuruna tuttular.

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Gelen macunlardan birini yiyen Akçıl "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son artık sahneye yöresel ürünler atın" diyerek konserine devam etti.

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