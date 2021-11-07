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Konserinde insanlar öldü! Travis Scott açıklama yaptı

07.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Travis Scott konserinde gerçekleşen izdiham nedeniyle en az 8 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay sonrası açıklama yapan Scott, "Çok üzgünüm, polisle işbirliği içindeyiz" dedi.

Konserinde insanlar öldü! Travis Scott açıklama yaptı

ABD'de bir müzik festivalinde gerçekleşen izdiham nedeniyle en az 8 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'ndeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu.

Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken 8'i kurtarılamadı. 50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.

Travis Scott konserinde izdiham: En az 8 ölüTravis Scott konserinde izdiham: En az 8 ölü

Euronews'in haberine göre, yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Travis Scott, "Dün akşam yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım bundan etkilenenlerle ve aileleriyle" dedi.

FESTİVALİN KAPASİTESİ AŞTI

Kylie Jenner'ın sevgilisi Scott ayrıca, "Trajik ölümlerin soruşturulması sürecinde Houston polisine tam desteğimi sunuyorum. Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım" ifadesini kullandı.

Scott'un sosyal medya paylaşımını eleştirenler ise, gündüz kapıda yaşanan izdiham sonrası kontrol noktalarının yıkılmasıyla birlikte alana çok sayıda biletsiz kişinin girdiğini ve festival alanının kapasitesini aştığını, o noktada festivalin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Travis Scott
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