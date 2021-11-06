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Travis Scott konserinde izdiham: En az 8 ölü

06.11.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müzik festivalinin açılış gecesinde sahne alan Travis Scott konserinde izdiham çıktı. Amerikan medyası, olayda en az sekiz kişinin öldüğünü belirtti. İzdiham nedeniyle çok sayıda kişi de yaralandı.

Travis Scott konserinde izdiham: En az 8 ölü

ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde binlerce kişi, Rapçi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti.

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Kylie Jenner ve Travis Scott uzun süredir birlikte

Amerikan basınına göre yetkililer, kalabalığın sahnenin önüne doğru 'sıkıştırıldığını' ve panik yaşandığını belirtti ancak festival alanının kontrol noktasında izdiham yaşandığı yönünde iddialar da var.

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Bazı kaynaklarda yaralananlar arasında 10'lu yaşlarında çocukların da bulunduğu belirtilirken en az 8 kişinin hayatını kaybettiği söylendi.

Olay nedeniyle festivalin ikinci günü etkinlikleri iptal edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Travis Scott
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