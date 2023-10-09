Konserlerini tek tek iptal etmişti! Gökhan Özen 10 Milyon TL'lik tazminat davası açacak

2000’li yılların efsane isimlerinden biri olan ve “Aramazsan Arama”, “Dayanamam”, “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Los Angeles'ta yaşıyordu. Geçtiğimiz ay ülkeye geri dönen Özen, konserlerini tek tek iptal edince konu hakkında açıklama yapmıştı.

Özen; 'Sözleşme ihlali nedeniyle iptal edilen konserler ilgili detaylı bilgiyi sizlere bir kaç gün içerisinde paylaşacağım. Hukuk sürecini başlatmak üzereyiz. Bu sebeple açıklama yapmak için yasal süreç beklemedeyim' demişti.

Özen, Türkiye konserleri dahilindeki şehirlerden Gaziantep konserinde, organizatörlerin, konserden 2 saat önce konser sözleşmesinde yazan şartları değiştirmek istemesi sonucu, sözleşme ihlali nedeni ile aynı organizasyon şirketine bağlı olan 12 ildeki konserlerini iptal etti.

Müzik Yapım şirketi ile Organizasyon şirketi arasında yapılan sözleşme gereği, ihlal edilen sözleşmeye dayanarak konserlerini iptal eden sanatçı, toplamda 1 ayda kazanacağı milyonlarca TL'yi tek kalemde sildi.

SnobMagazin'in haberine göre; hukuksal olarak hakkını arayacağını söyleyen sanatçının, yapım şirketi, organizasyon şirketine 10 Milyon TL'lik maddi manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

