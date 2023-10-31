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Kontrolden çıkan beton mikseri üzerine devrildiği 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

31.10.2023 15:36 | Son Güncelleme:
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Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri, yokuş aşağı sürüklenerek park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kontrolden çıkan beton mikseri üzerine devrildiği 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

Korkunç kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken hasar oluşan 4 araçtan 3’ü kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çankaya ilçesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi’nde yer alan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bina garaj girişindeki rampaya yanaşan 06 EAM 772 plakalı beton mikseri, sürücüsü S.Z.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek yan tarafta bulunan bina otoparkına devrildi. Üzerine düştüğü 4 araçtan 3’ünü kullanılamaz hale getiren mikser, diğer otomobilde ise hasar oluşmasına neden oldu. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
“Sürücünün geriye doğru gelmesi ve duramaması her şeyin işareti”
Nahit Cehver, “Sesi duyduk. Mikser diğer apartmana beton getiriyormuş. Geriye doğru gelirken duramamış ve araçların üzerine devrilmiş. Üç araç kullanılamaz hale geldi, birinde de hasar oluştu. İçlerinden biri de benim aracımdı. Kaskoya bildirdik durumu. Önce mikseri kaldıracaklar. Sonra da işlemler başlayacak. Büyük bir ihtimalle ihmal var. Burası dik bir yokuş. Sürücünün geriye doğru gelmesi ve duramaması her şeyin işareti. Büyük bir ses duyduk, şok olduk. Başka bir şey oldu sandık. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok” ifadelerini kullandı.

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