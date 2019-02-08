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Konu komşuya ayıp olmasın diye yaptığı gösterişli düğünde yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 08.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

Flört, evlilik teklifi, kız isteme, nişan, kına, düğün derken yığılan borçlar...

Konu komşuya ayıp olmasın diye yaptığı gösterişli düğünde yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Bu devirde tek başına geçinmek bile neredeyse imkansızken bir de evliliğin maddi yükü altına girmek hiç de kolay değil!

Twitter'da evlenen @kupbiber kullanıcı isimli taze damat yaşadığı süreci öyle güzel anlattı ki evlenmeyi düşünen herkesin duygularına tercüman oldu.

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